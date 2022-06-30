https://ria.ru/20220630/lisichansk-1799194069.html

До освобождения Лисичанска остались считанные дни, считает Мирошник

До освобождения Лисичанска остались считанные дни, считает Мирошник - РИА Новости, 30.06.2022

До освобождения Лисичанска остались считанные дни, считает Мирошник

До полного освобождения Лисичанска остались "считанные дни", как только город будет взят под контроль, Луганская Народная Республика будет полностью свободна,... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T10:47

2022-06-30T10:47

2022-06-30T10:47

специальная военная операция на украине

в мире

лисичанск

луганская народная республика

родион мирошник

россия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. До полного освобождения Лисичанска остались "считанные дни", как только город будет взят под контроль, Луганская Народная Республика будет полностью свободна, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник."До полного освобождения, я надеюсь, нам осталось считать дни", - сказал Мирошник в эфире "Соловьев Live". Посол также уточнил, что как только Лисичанск будет взят под контроль и зачищен вместе с пригородами, то Луганская Народная Республика будет свободна. "Мы продвинулись уже на стадион "Шахтер"... Там идет продвижение по кварталам, уже продвижение процентов 40-45, то есть мы плавно приближаемся к середине города", - пояснил Мирошник.Он добавил, что с территории города активно уходило все украинское командование. "Командования там уже практически нет. То есть там остаются бойцы теробороны, там остаются какие-то представители "ошметок" нацбатов разномастных, и там были когда-то представители ГУР, но я не уверен, что они там остались на сегодняшний день", - отметил посол.Кроме того, по его данным, сейчас на берегу Северского Донца союзные войска сформировали мощный плацдарм. "Это район Приволья, это уже со стороны севера, северо-востока, уже оттуда идет поддавливание ситуации, поэтому прогноз, на самом деле, очень хороший... И сейчас у нас развивается активное наступление, которое исчисляется даже не сутками, а часами... Сейчас под нашим контролем бывший завод РТИ - резино-технических изделий... Все достаточно оптимистично", - заключил посол.

https://ria.ru/20220630/lisichansk-1799159719.html

лисичанск

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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