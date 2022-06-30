До освобождения Лисичанска остались считанные дни, считает Мирошник
Посол в Москве Мирошник: как только возьмут Лисичанск, ЛНР будет полностью свободна
Указатель на въезде в Лисичанск. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. До полного освобождения Лисичанска остались "считанные дни", как только город будет взят под контроль, Луганская Народная Республика будет полностью свободна, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
"До полного освобождения, я надеюсь, нам осталось считать дни", - сказал Мирошник в эфире "Соловьев Live". Посол также уточнил, что как только Лисичанск будет взят под контроль и зачищен вместе с пригородами, то Луганская Народная Республика будет свободна. "Мы продвинулись уже на стадион "Шахтер"... Там идет продвижение по кварталам, уже продвижение процентов 40-45, то есть мы плавно приближаемся к середине города", - пояснил Мирошник.
Он добавил, что с территории города активно уходило все украинское командование. "Командования там уже практически нет. То есть там остаются бойцы теробороны, там остаются какие-то представители "ошметок" нацбатов разномастных, и там были когда-то представители ГУР, но я не уверен, что они там остались на сегодняшний день", - отметил посол.
Кроме того, по его данным, сейчас на берегу Северского Донца союзные войска сформировали мощный плацдарм. "Это район Приволья, это уже со стороны севера, северо-востока, уже оттуда идет поддавливание ситуации, поэтому прогноз, на самом деле, очень хороший... И сейчас у нас развивается активное наступление, которое исчисляется даже не сутками, а часами... Сейчас под нашим контролем бывший завод РТИ - резино-технических изделий... Все достаточно оптимистично", - заключил посол.