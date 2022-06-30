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До освобождения Лисичанска остались считанные дни, считает Мирошник - РИА Новости, 30.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/lisichansk-1799194069.html
До освобождения Лисичанска остались считанные дни, считает Мирошник
До освобождения Лисичанска остались считанные дни, считает Мирошник - РИА Новости, 30.06.2022
До освобождения Лисичанска остались считанные дни, считает Мирошник
До полного освобождения Лисичанска остались "считанные дни", как только город будет взят под контроль, Луганская Народная Республика будет полностью свободна,... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T10:47
2022-06-30T10:47
специальная военная операция на украине
в мире
лисичанск
луганская народная республика
родион мирошник
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. До полного освобождения Лисичанска остались "считанные дни", как только город будет взят под контроль, Луганская Народная Республика будет полностью свободна, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник."До полного освобождения, я надеюсь, нам осталось считать дни", - сказал Мирошник в эфире "Соловьев Live". Посол также уточнил, что как только Лисичанск будет взят под контроль и зачищен вместе с пригородами, то Луганская Народная Республика будет свободна. "Мы продвинулись уже на стадион "Шахтер"... Там идет продвижение по кварталам, уже продвижение процентов 40-45, то есть мы плавно приближаемся к середине города", - пояснил Мирошник.Он добавил, что с территории города активно уходило все украинское командование. "Командования там уже практически нет. То есть там остаются бойцы теробороны, там остаются какие-то представители "ошметок" нацбатов разномастных, и там были когда-то представители ГУР, но я не уверен, что они там остались на сегодняшний день", - отметил посол.Кроме того, по его данным, сейчас на берегу Северского Донца союзные войска сформировали мощный плацдарм. "Это район Приволья, это уже со стороны севера, северо-востока, уже оттуда идет поддавливание ситуации, поэтому прогноз, на самом деле, очень хороший... И сейчас у нас развивается активное наступление, которое исчисляется даже не сутками, а часами... Сейчас под нашим контролем бывший завод РТИ - резино-технических изделий... Все достаточно оптимистично", - заключил посол.
https://ria.ru/20220630/lisichansk-1799159719.html
лисичанск
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в мире, лисичанск, луганская народная республика, родион мирошник, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
10:47 30.06.2022
 
До освобождения Лисичанска остались считанные дни, считает Мирошник

Посол в Москве Мирошник: как только возьмут Лисичанск, ЛНР будет полностью свободна

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУказатель на въезде в Лисичанск
Указатель на въезде в Лисичанск - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Указатель на въезде в Лисичанск. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. До полного освобождения Лисичанска остались "считанные дни", как только город будет взят под контроль, Луганская Народная Республика будет полностью свободна, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
"До полного освобождения, я надеюсь, нам осталось считать дни", - сказал Мирошник в эфире "Соловьев Live". Посол также уточнил, что как только Лисичанск будет взят под контроль и зачищен вместе с пригородами, то Луганская Народная Республика будет свободна. "Мы продвинулись уже на стадион "Шахтер"... Там идет продвижение по кварталам, уже продвижение процентов 40-45, то есть мы плавно приближаемся к середине города", - пояснил Мирошник.
Кадры освобожденного НПЗ под Лисичанском - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 08:40
Опубликованы кадры из освобожденного НПЗ под Лисичанском
Он добавил, что с территории города активно уходило все украинское командование. "Командования там уже практически нет. То есть там остаются бойцы теробороны, там остаются какие-то представители "ошметок" нацбатов разномастных, и там были когда-то представители ГУР, но я не уверен, что они там остались на сегодняшний день", - отметил посол.
Кроме того, по его данным, сейчас на берегу Северского Донца союзные войска сформировали мощный плацдарм. "Это район Приволья, это уже со стороны севера, северо-востока, уже оттуда идет поддавливание ситуации, поэтому прогноз, на самом деле, очень хороший... И сейчас у нас развивается активное наступление, которое исчисляется даже не сутками, а часами... Сейчас под нашим контролем бывший завод РТИ - резино-технических изделий... Все достаточно оптимистично", - заключил посол.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
29 июня, 14:03Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаРодион МирошникРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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