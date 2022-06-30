https://ria.ru/20220630/lisichansk-1799159719.html
Опубликованы кадры из освобожденного НПЗ под Лисичанском
Опубликованы кадры из освобожденного НПЗ под Лисичанском - РИА Новости, 30.06.2022
Опубликованы кадры из освобожденного НПЗ под Лисичанском
Корреспонденты РИА Новости первыми из журналистов побывали на Лисичанском нефтеперерабатывающем заводе, территорию которого освободили российские военные. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T08:40
2022-06-30T08:40
2022-06-30T10:11
в мире
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лисичанск
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родион мирошник
вооруженные силы рф
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ВОЛЧЕЯРОВКА (ЛНР), 30 июн — РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости первыми из журналистов побывали на Лисичанском нефтеперерабатывающем заводе, территорию которого освободили российские военные.Репортеры агентства присутствовали при штурме завода, они передали первые видеокадры.Как ранее сообщил РИА Новости военный источник, группировка российских войск "О" ("Отважные") перерезала последнюю крупную дорогу, соединяющую группировку украинских войск в Лисичанске с "большой землей"."Я думаю, в течение короткого срока мы дожмем этот завод и уже закроем подходы к Лисичанску и в ближайшее время заберем сам город Лисичанск", — сказал собеседник агентства.Накануне в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы разгромили батальон войск Украины в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220630/lisichansk-1799170497.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры освобожденного НПЗ под Лисичанском
Кадры освобожденного НПЗ под Лисичанском
2022-06-30T08:40
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, луганская народная республика, лисичанск, россия, родион мирошник, вооруженные силы рф
08:40 30.06.2022 (обновлено: 10:11 30.06.2022)
Опубликованы кадры из освобожденного НПЗ под Лисичанском
Репортеры РИА Новости показали кадры из освобожденного НПЗ под Лисичанском