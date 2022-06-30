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В Томской области внедрят белорусский опыт лесного семеноводства - РИА Новости, 30.06.2022
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Томская область
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В Томской области внедрят белорусский опыт лесного семеноводства
В Томской области внедрят белорусский опыт лесного семеноводства - РИА Новости, 30.06.2022
В Томской области внедрят белорусский опыт лесного семеноводства
Исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур поручил внедрить в регионе белорусский опыт лесного семеноводства и нарастить возможности по... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T14:25
2022-06-30T14:25
томская область
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томская область
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белоруссия
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ТОМСК, 30 июн – РИА Новости. Исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур поручил внедрить в регионе белорусский опыт лесного семеноводства и нарастить возможности по восстановлению лесов, сообщает в четверг обладминистрация.Глава сибирского региона в эти дни находится в рабочей поездке в Белоруссии, где, в частности, посетил Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр, расположенный в Минской области."Белорусский опыт показывает, что селекционно-семеноводческие центры работают почти в каждом регионе и везде востребованы. Томичи должны перенимать этот опыт – региону очень не хватает такого центра: пока мы только на треть обеспечиваем собственные потребности в восстановлении лесов. Такие центры могут выращивать молодые деревья для благоустройства городов и сел, личных приусадебных участков. Будем внедрять этот опыт", – сказал Мазур.В лесном селекционно-семеноводческом центре в Белоруссии врио губернатора и его заместитель по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр познакомились с полным технологическим циклом по выращиванию саженцев. Он включает в себя, в том числе, получение семян и их хранение, работу лаборатории и тепличного хозяйства, выращивание сеянцев и их реализацию.Власти пояснили, что Томская область активно занимается восстановлением лесов и испытывает значительную потребность в саженцах, особенно хвойных пород – кедра, сосны и ели. В настоящее время в Томском, Первомайском, Колпашевском и Чаинском районах работают четыре питомника по выращиванию сеянцев с открытой корневой системой. Ежегодный объем выращивания составляет около 6 миллионов штук саженцев, из которых пригодны для посадки леса только 2 миллиона.
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россия, томская область, минская область, белоруссия, владимир мазур
14:25 30.06.2022
 
В Томской области внедрят белорусский опыт лесного семеноводства

Глава Томской области Мазур поручил ввести белорусский опыт лесного семеноводства

© Фото : пресс-служба РослесхозаОбработка деревьев от насекомых-вредителей
Обработка деревьев от насекомых-вредителей - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© Фото : пресс-служба Рослесхоза
Обработка деревьев от насекомых-вредителей
Читать ria.ru в
ТОМСК, 30 июн – РИА Новости. Исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур поручил внедрить в регионе белорусский опыт лесного семеноводства и нарастить возможности по восстановлению лесов, сообщает в четверг обладминистрация.
Глава сибирского региона в эти дни находится в рабочей поездке в Белоруссии, где, в частности, посетил Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр, расположенный в Минской области.
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"Белорусский опыт показывает, что селекционно-семеноводческие центры работают почти в каждом регионе и везде востребованы. Томичи должны перенимать этот опыт – региону очень не хватает такого центра: пока мы только на треть обеспечиваем собственные потребности в восстановлении лесов. Такие центры могут выращивать молодые деревья для благоустройства городов и сел, личных приусадебных участков. Будем внедрять этот опыт", – сказал Мазур.
В лесном селекционно-семеноводческом центре в Белоруссии врио губернатора и его заместитель по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр познакомились с полным технологическим циклом по выращиванию саженцев. Он включает в себя, в том числе, получение семян и их хранение, работу лаборатории и тепличного хозяйства, выращивание сеянцев и их реализацию.
Власти пояснили, что Томская область активно занимается восстановлением лесов и испытывает значительную потребность в саженцах, особенно хвойных пород – кедра, сосны и ели. В настоящее время в Томском, Первомайском, Колпашевском и Чаинском районах работают четыре питомника по выращиванию сеянцев с открытой корневой системой. Ежегодный объем выращивания составляет около 6 миллионов штук саженцев, из которых пригодны для посадки леса только 2 миллиона.
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Томская областьРоссияТомская областьМинская областьБелоруссияВладимир Мазур
 
 
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