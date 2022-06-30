https://ria.ru/20220630/les-1799270719.html

В Томской области внедрят белорусский опыт лесного семеноводства

В Томской области внедрят белорусский опыт лесного семеноводства - РИА Новости, 30.06.2022

В Томской области внедрят белорусский опыт лесного семеноводства

Исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур поручил внедрить в регионе белорусский опыт лесного семеноводства и нарастить возможности по... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T14:25

2022-06-30T14:25

2022-06-30T14:25

томская область

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владимир мазур

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ТОМСК, 30 июн – РИА Новости. Исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур поручил внедрить в регионе белорусский опыт лесного семеноводства и нарастить возможности по восстановлению лесов, сообщает в четверг обладминистрация.Глава сибирского региона в эти дни находится в рабочей поездке в Белоруссии, где, в частности, посетил Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр, расположенный в Минской области."Белорусский опыт показывает, что селекционно-семеноводческие центры работают почти в каждом регионе и везде востребованы. Томичи должны перенимать этот опыт – региону очень не хватает такого центра: пока мы только на треть обеспечиваем собственные потребности в восстановлении лесов. Такие центры могут выращивать молодые деревья для благоустройства городов и сел, личных приусадебных участков. Будем внедрять этот опыт", – сказал Мазур.В лесном селекционно-семеноводческом центре в Белоруссии врио губернатора и его заместитель по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр познакомились с полным технологическим циклом по выращиванию саженцев. Он включает в себя, в том числе, получение семян и их хранение, работу лаборатории и тепличного хозяйства, выращивание сеянцев и их реализацию.Власти пояснили, что Томская область активно занимается восстановлением лесов и испытывает значительную потребность в саженцах, особенно хвойных пород – кедра, сосны и ели. В настоящее время в Томском, Первомайском, Колпашевском и Чаинском районах работают четыре питомника по выращиванию сеянцев с открытой корневой системой. Ежегодный объем выращивания составляет около 6 миллионов штук саженцев, из которых пригодны для посадки леса только 2 миллиона.

https://ria.ru/20220513/aktsiya-1788382241.html

https://ria.ru/20220311/lesa-1777704604.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, томская область, минская область, белоруссия, владимир мазур