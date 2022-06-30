https://ria.ru/20220630/lavrov-1799314273.html

Лавров посоветовал Европе осторожнее опускать железный занавес

Лавров посоветовал Европе осторожнее опускать железный занавес - РИА Новости, 30.06.2022

Лавров посоветовал Европе осторожнее опускать железный занавес

Европейский Союз уже опускает "железный занавес", главное, чтобы они в процессе отгораживания от России ничего себе не прищемили, заявил в четверг глава МИД РФ... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T16:13

2022-06-30T16:13

2022-06-30T18:54

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европа

мид белоруссии

россия

сергей лавров

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МИНСК, 30 июн – РИА Новости. Европейский Союз уже опускает "железный занавес", главное, чтобы они в процессе отгораживания от России ничего себе не прищемили, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

https://ria.ru/20220630/anneksiya-1799145483.html

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в мире, европа, мид белоруссии, россия, сергей лавров