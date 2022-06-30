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Лавров посоветовал Европе осторожнее опускать железный занавес
Лавров посоветовал Европе осторожнее опускать железный занавес - РИА Новости, 30.06.2022
Лавров посоветовал Европе осторожнее опускать железный занавес
Европейский Союз уже опускает "железный занавес", главное, чтобы они в процессе отгораживания от России ничего себе не прищемили, заявил в четверг глава МИД РФ... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T16:13
2022-06-30T16:13
2022-06-30T18:54
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мид белоруссии
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сергей лавров
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МИНСК, 30 июн – РИА Новости. Европейский Союз уже опускает "железный занавес", главное, чтобы они в процессе отгораживания от России ничего себе не прищемили, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
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в мире, европа, мид белоруссии, россия, сергей лавров
16:13 30.06.2022 (обновлено: 18:54 30.06.2022)
Лавров посоветовал Европе осторожнее опускать железный занавес
Глава МИД Лавров заявил, что железный занавес со стороны Европы практически опускается