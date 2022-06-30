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Лавров рассказал о работе над союзными программами России и Белоруссии - РИА Новости, 30.06.2022
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Лавров рассказал о работе над союзными программами России и Белоруссии
Лавров рассказал о работе над союзными программами России и Белоруссии - РИА Новости, 30.06.2022
Лавров рассказал о работе над союзными программами России и Белоруссии
Россия и Белоруссия на практике воплотили порядка 40% содержания союзных программ, заявил в четверг журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T13:56
2022-06-30T16:31
в мире
россия
белоруссия
александр лукашенко
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия на практике воплотили порядка 40% содержания союзных программ, заявил в четверг журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко."Как вы знаете, совсем недавно в Санкт-Петербурге состоялась очередная встреча Александра Григорьевича (Лукашенко) и Владимира Владимировича (Путина), на которой был проведен обзор всего спектра наших задач, прежде всего в контексте реализации 28 союзных программ, которые были утверждены год назад и которые сейчас на 40%, по нашей оценке, воплощены в практические решения и начинают уже работать на экономику, социальную сферу и в целом на транспорт, логистику и все, что необходимо для жизнедеятельности наших государств и обеспечения интересов наших граждан", - отметил глава МИД РФ.Он указал, что в четверг провел "продолжительную, доверительную, полезную беседу" с белорусским президентом Александром Лукашенко, в ходе которой были рассмотрены задачи дальнейшего углубления интеграционной повестки дня в рамках Союзного государства, на основе принципиальных договоренностей, принятых на высшем уровне.
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в мире, россия, белоруссия, александр лукашенко, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
13:56 30.06.2022 (обновлено: 16:31 30.06.2022)
 
Лавров рассказал о работе над союзными программами России и Белоруссии

Лавров: Россия и Белоруссия выполнили около 40 процентов содержания союзных программ

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во Дворце Независимости в Минске. 30 июня 2022
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во Дворце Независимости в Минске. 30 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во Дворце Независимости в Минске. 30 июня 2022
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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия на практике воплотили порядка 40% содержания союзных программ, заявил в четверг журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
"Как вы знаете, совсем недавно в Санкт-Петербурге состоялась очередная встреча Александра Григорьевича (Лукашенко) и Владимира Владимировича (Путина), на которой был проведен обзор всего спектра наших задач, прежде всего в контексте реализации 28 союзных программ, которые были утверждены год назад и которые сейчас на 40%, по нашей оценке, воплощены в практические решения и начинают уже работать на экономику, социальную сферу и в целом на транспорт, логистику и все, что необходимо для жизнедеятельности наших государств и обеспечения интересов наших граждан", - отметил глава МИД РФ.
Он указал, что в четверг провел "продолжительную, доверительную, полезную беседу" с белорусским президентом Александром Лукашенко, в ходе которой были рассмотрены задачи дальнейшего углубления интеграционной повестки дня в рамках Союзного государства, на основе принципиальных договоренностей, принятых на высшем уровне.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 13:15
Россия знает цену обязательствам Запада по безопасности, заявил Лавров
 
В миреРоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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