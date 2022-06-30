https://ria.ru/20220630/lavrov-1799261831.html

Лавров рассказал о работе над союзными программами России и Белоруссии

Лавров рассказал о работе над союзными программами России и Белоруссии - РИА Новости, 30.06.2022

Лавров рассказал о работе над союзными программами России и Белоруссии

Россия и Белоруссия на практике воплотили порядка 40% содержания союзных программ, заявил в четверг журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T13:56

2022-06-30T13:56

2022-06-30T16:31

в мире

россия

белоруссия

александр лукашенко

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия на практике воплотили порядка 40% содержания союзных программ, заявил в четверг журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко."Как вы знаете, совсем недавно в Санкт-Петербурге состоялась очередная встреча Александра Григорьевича (Лукашенко) и Владимира Владимировича (Путина), на которой был проведен обзор всего спектра наших задач, прежде всего в контексте реализации 28 союзных программ, которые были утверждены год назад и которые сейчас на 40%, по нашей оценке, воплощены в практические решения и начинают уже работать на экономику, социальную сферу и в целом на транспорт, логистику и все, что необходимо для жизнедеятельности наших государств и обеспечения интересов наших граждан", - отметил глава МИД РФ.Он указал, что в четверг провел "продолжительную, доверительную, полезную беседу" с белорусским президентом Александром Лукашенко, в ходе которой были рассмотрены задачи дальнейшего углубления интеграционной повестки дня в рамках Союзного государства, на основе принципиальных договоренностей, принятых на высшем уровне.

https://ria.ru/20220630/bezopasnost-1799245278.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, белоруссия, александр лукашенко, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)