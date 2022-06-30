13:56 30.06.2022 (обновлено: 16:31 30.06.2022)
Лавров рассказал о работе над союзными программами России и Белоруссии
Лавров: Россия и Белоруссия выполнили около 40 процентов содержания союзных программ
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во Дворце Независимости в Минске. 30 июня 2022
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во Дворце Независимости в Минске. 30 июня 2022
МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия на практике воплотили порядка 40% содержания союзных программ, заявил в четверг журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
"Как вы знаете, совсем недавно в Санкт-Петербурге состоялась очередная встреча Александра Григорьевича (Лукашенко) и Владимира Владимировича (Путина), на которой был проведен обзор всего спектра наших задач, прежде всего в контексте реализации 28 союзных программ, которые были утверждены год назад и которые сейчас на 40%, по нашей оценке, воплощены в практические решения и начинают уже работать на экономику, социальную сферу и в целом на транспорт, логистику и все, что необходимо для жизнедеятельности наших государств и обеспечения интересов наших граждан", - отметил глава МИД РФ.
Он указал, что в четверг провел "продолжительную, доверительную, полезную беседу" с белорусским президентом Александром Лукашенко, в ходе которой были рассмотрены задачи дальнейшего углубления интеграционной повестки дня в рамках Союзного государства, на основе принципиальных договоренностей, принятых на высшем уровне.