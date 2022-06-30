https://ria.ru/20220630/kurs-1799180276.html

Курс доллара опустился до 52 рублей

Курс доллара опустился до 52 рублей - РИА Новости, 30.06.2022

Курс доллара опустился до 52 рублей

Рубль перешел к резкому укреплению против доллара и усилил рост к евро после старта торгов: доллар торгуется около 52 рублей, евро ушел ниже 54,55 рублей,... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T10:08

2022-06-30T10:08

2022-06-30T10:28

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

московская биржа

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Рубль перешел к резкому укреплению против доллара и усилил рост к евро после старта торгов: доллар торгуется около 52 рублей, евро ушел ниже 54,55 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.15 мск снижается на 1,24 рубля, до 52,0 рубля, евро – на 1,74 рубля, снижаясь до 54,26 рубля.Курс доллара открыл торги ростом на 22 копейки, евро снижался на 47 копеек.

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, московская биржа