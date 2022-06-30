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Курс доллара опустился до 52 рублей - РИА Новости, 30.06.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220630/kurs-1799180276.html
Курс доллара опустился до 52 рублей
Курс доллара опустился до 52 рублей - РИА Новости, 30.06.2022
Курс доллара опустился до 52 рублей
Рубль перешел к резкому укреплению против доллара и усилил рост к евро после старта торгов: доллар торгуется около 52 рублей, евро ушел ниже 54,55 рублей,... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T10:08
2022-06-30T10:28
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
московская биржа
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Рубль перешел к резкому укреплению против доллара и усилил рост к евро после старта торгов: доллар торгуется около 52 рублей, евро ушел ниже 54,55 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.15 мск снижается на 1,24 рубля, до 52,0 рубля, евро – на 1,74 рубля, снижаясь до 54,26 рубля.Курс доллара открыл торги ростом на 22 копейки, евро снижался на 47 копеек.
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экономика, россия, московская биржа
10:08 30.06.2022 (обновлено: 10:28 30.06.2022)
 
Курс доллара опустился до 52 рублей

Курс доллара опустился до 52 рублей, евро – до 54,26 рубля

© РИА Новости / Григорий СысоевЭлектронное табло пункта обмена валют
Электронное табло пункта обмена валют - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Электронное табло пункта обмена валют . Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Рубль перешел к резкому укреплению против доллара и усилил рост к евро после старта торгов: доллар торгуется около 52 рублей, евро ушел ниже 54,55 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.15 мск снижается на 1,24 рубля, до 52,0 рубля, евро – на 1,74 рубля, снижаясь до 54,26 рубля.
Курс доллара открыл торги ростом на 22 копейки, евро снижался на 47 копеек.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияМосковская биржа
 
 
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