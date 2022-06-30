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Курс доллара опустился до 52 рублей
Курс доллара опустился до 52 рублей - РИА Новости, 30.06.2022
Курс доллара опустился до 52 рублей
Рубль перешел к резкому укреплению против доллара и усилил рост к евро после старта торгов: доллар торгуется около 52 рублей, евро ушел ниже 54,55 рублей,... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T10:08
2022-06-30T10:08
2022-06-30T10:28
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Рубль перешел к резкому укреплению против доллара и усилил рост к евро после старта торгов: доллар торгуется около 52 рублей, евро ушел ниже 54,55 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.15 мск снижается на 1,24 рубля, до 52,0 рубля, евро – на 1,74 рубля, снижаясь до 54,26 рубля.Курс доллара открыл торги ростом на 22 копейки, евро снижался на 47 копеек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, московская биржа
10:08 30.06.2022 (обновлено: 10:28 30.06.2022)
Курс доллара опустился до 52 рублей
Курс доллара опустился до 52 рублей, евро – до 54,26 рубля