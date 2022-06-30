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Экономисты спрогнозировали курс рубля в 2023 году - РИА Новости, 30.06.2022
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Экономисты спрогнозировали курс рубля в 2023 году
Экономисты спрогнозировали курс рубля в 2023 году - РИА Новости, 30.06.2022
Экономисты спрогнозировали курс рубля в 2023 году
Курс российской валюты в 2023 году составит 74 рубля за доллар, если Москва сможет полностью заместить выпадающий нефтяной экспорт в ЕС, стоимость барреля Brent РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T02:59
2022-06-30T05:17
экономика
цены на нефть
европа
россия
ренессанс капитал
евросоюз
в мире
санкции
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Курс российской валюты в 2023 году составит 74 рубля за доллар, если Москва сможет полностью заместить выпадающий нефтяной экспорт в ЕС, стоимость барреля Brent будет равняться 100 долларам, а Urals — 70, пишет РБК со ссылкой на аналитиков "Ренессанс Капитала".По мнению специалистов, нефтяное эмбарго ЕС и другие торговые ограничения станут негативным фактором для российской валюты в среднесрочной перспективе. При этом курс рубля, исторически тесно связанный с динамикой цен на нефть, будет зависеть от того, насколько масштабно Москве удастся перенаправить выпавший нефтяной экспорт в Европу на рынки других стран .Если же Москва сможет перенаправить лишь половину поставок, курс российской валюты составит 83 рубля за доллар, считают в "Ренессанс Капитал".После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.В Кремле действия Запада назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
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экономика, цены на нефть, европа, россия, ренессанс капитал , евросоюз, в мире, санкции, санкции в отношении россии
02:59 30.06.2022 (обновлено: 05:17 30.06.2022)
 
Экономисты спрогнозировали курс рубля в 2023 году

РБК: курс рубля в 2023 году составит 74 рубля за доллар при замещении экспорта нефти в ЕС

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Курс российской валюты в 2023 году составит 74 рубля за доллар, если Москва сможет полностью заместить выпадающий нефтяной экспорт в ЕС, стоимость барреля Brent будет равняться 100 долларам, а Urals — 70, пишет РБК со ссылкой на аналитиков "Ренессанс Капитала".
По мнению специалистов, нефтяное эмбарго ЕС и другие торговые ограничения станут негативным фактором для российской валюты в среднесрочной перспективе. При этом курс рубля, исторически тесно связанный с динамикой цен на нефть, будет зависеть от того, насколько масштабно Москве удастся перенаправить выпавший нефтяной экспорт в Европу на рынки других стран .
"В худшем сценарии — если России вообще не удастся заместить запрещенные поставки в Европу и при реализации консенсус-прогноза по цене нефти — средний курс рубля в 2023 году составит 93 рубля за доллар. В оптимистичном варианте — при перераспределении 100 процентов экспорта — ожидается курс 74 рубля за доллар", — спрогнозировали экономисты.
Если же Москва сможет перенаправить лишь половину поставок, курс российской валюты составит 83 рубля за доллар, считают в "Ренессанс Капитал".
Курс рубля - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
02:08Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Эксперт дал прогноз, когда курс рубля найдет равновесие
После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.
В Кремле действия Запада назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 19:51Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Рубль укрепился, обновив максимумы 2015 года по доллару и евро
 
ЭкономикаЦены на нефтьЕвропаРоссияРенессанс КапиталЕвросоюзВ миреСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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