02:59 30.06.2022 (обновлено: 05:17 30.06.2022)
Экономисты спрогнозировали курс рубля в 2023 году
РБК: курс рубля в 2023 году составит 74 рубля за доллар при замещении экспорта нефти в ЕС
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Курс российской валюты в 2023 году составит 74 рубля за доллар, если Москва сможет полностью заместить выпадающий нефтяной экспорт в ЕС, стоимость барреля Brent будет равняться 100 долларам, а Urals — 70, пишет РБК со ссылкой на аналитиков "Ренессанс Капитала".
По мнению специалистов, нефтяное эмбарго ЕС и другие торговые ограничения станут негативным фактором для российской валюты в среднесрочной перспективе. При этом курс рубля, исторически тесно связанный с динамикой цен на нефть, будет зависеть от того, насколько масштабно Москве удастся перенаправить выпавший нефтяной экспорт в Европу на рынки других стран .
"В худшем сценарии — если России вообще не удастся заместить запрещенные поставки в Европу и при реализации консенсус-прогноза по цене нефти — средний курс рубля в 2023 году составит 93 рубля за доллар. В оптимистичном варианте — при перераспределении 100 процентов экспорта — ожидается курс 74 рубля за доллар", — спрогнозировали экономисты.
Если же Москва сможет перенаправить лишь половину поставок, курс российской валюты составит 83 рубля за доллар, считают в "Ренессанс Капитал".
После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.
В Кремле действия Запада назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.