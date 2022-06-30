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Экономисты спрогнозировали курс рубля в 2023 году

Экономисты спрогнозировали курс рубля в 2023 году - РИА Новости, 30.06.2022

Экономисты спрогнозировали курс рубля в 2023 году

Курс российской валюты в 2023 году составит 74 рубля за доллар, если Москва сможет полностью заместить выпадающий нефтяной экспорт в ЕС, стоимость барреля Brent РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T02:59

2022-06-30T02:59

2022-06-30T05:17

экономика

цены на нефть

европа

россия

ренессанс капитал

евросоюз

в мире

санкции

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Курс российской валюты в 2023 году составит 74 рубля за доллар, если Москва сможет полностью заместить выпадающий нефтяной экспорт в ЕС, стоимость барреля Brent будет равняться 100 долларам, а Urals — 70, пишет РБК со ссылкой на аналитиков "Ренессанс Капитала".По мнению специалистов, нефтяное эмбарго ЕС и другие торговые ограничения станут негативным фактором для российской валюты в среднесрочной перспективе. При этом курс рубля, исторически тесно связанный с динамикой цен на нефть, будет зависеть от того, насколько масштабно Москве удастся перенаправить выпавший нефтяной экспорт в Европу на рынки других стран .Если же Москва сможет перенаправить лишь половину поставок, курс российской валюты составит 83 рубля за доллар, считают в "Ренессанс Капитал".После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.В Кремле действия Запада назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220630/rubl-1799145160.html

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экономика, цены на нефть, европа, россия, ренессанс капитал , евросоюз, в мире, санкции, санкции в отношении россии