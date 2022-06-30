https://ria.ru/20220630/kudrin-1799299684.html
В Счетной палате не владеют информацией о приглашении Кудрина в "Яндекс"
В Счетной палате не владеют информацией о приглашении Кудрина в "Яндекс" - РИА Новости, 30.06.2022
В Счетной палате не владеют информацией о приглашении Кудрина в "Яндекс"
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин находится на рабочем месте, информации о его приглашении в "Яндекс" нет, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T15:46
2022-06-30T15:46
2022-06-30T15:46
экономика
технологии
яндекс
счетная палата рф
алексей кудрин
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин находится на рабочем месте, информации о его приглашении в "Яндекс" нет, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Счетной палаты.Ранее в четверг в издании "Медуза"* появилось сообщение со ссылкой на источник, близкий к руководству "Яндекса", что акционеры "Яндекса" рассматривают возможность приглашения Кудрина в руководство компании.В "Яндексе" РИА Новости сообщили, что не знают о планах Кудрина стать их сотрудником."Ни о каких планах Алексея Кудрина стать сотрудником "Яндекса" нам неизвестно", - отметили в компании, добавив, что проводили несколько рабочих встреч с командой Кудрина "за последние 2-3 года, на которых обсуждались возможности развития цифровых проектов".* СМИ, выполняющее функции иноагента
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, яндекс, счетная палата рф, алексей кудрин
В Счетной палате не владеют информацией о приглашении Кудрина в "Яндекс"
В Счетной палате не располагают информацией о приглашении Кудрина на работу в "Яндекс"