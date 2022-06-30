https://ria.ru/20220630/kudrin-1799299684.html

В Счетной палате не владеют информацией о приглашении Кудрина в "Яндекс"

В Счетной палате не владеют информацией о приглашении Кудрина в "Яндекс" - РИА Новости, 30.06.2022

В Счетной палате не владеют информацией о приглашении Кудрина в "Яндекс"

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин находится на рабочем месте, информации о его приглашении в "Яндекс" нет, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T15:46

2022-06-30T15:46

2022-06-30T15:46

экономика

технологии

яндекс

счетная палата рф

алексей кудрин

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин находится на рабочем месте, информации о его приглашении в "Яндекс" нет, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Счетной палаты.Ранее в четверг в издании "Медуза"* появилось сообщение со ссылкой на источник, близкий к руководству "Яндекса", что акционеры "Яндекса" рассматривают возможность приглашения Кудрина в руководство компании.В "Яндексе" РИА Новости сообщили, что не знают о планах Кудрина стать их сотрудником."Ни о каких планах Алексея Кудрина стать сотрудником "Яндекса" нам неизвестно", - отметили в компании, добавив, что проводили несколько рабочих встреч с командой Кудрина "за последние 2-3 года, на которых обсуждались возможности развития цифровых проектов".* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20220603/volozh-1792954580.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, технологии, яндекс, счетная палата рф, алексей кудрин