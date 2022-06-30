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В Счетной палате не владеют информацией о приглашении Кудрина в "Яндекс" - РИА Новости, 30.06.2022
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В Счетной палате не владеют информацией о приглашении Кудрина в "Яндекс"
В Счетной палате не владеют информацией о приглашении Кудрина в "Яндекс" - РИА Новости, 30.06.2022
В Счетной палате не владеют информацией о приглашении Кудрина в "Яндекс"
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин находится на рабочем месте, информации о его приглашении в "Яндекс" нет, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T15:46
2022-06-30T15:46
экономика
технологии
яндекс
счетная палата рф
алексей кудрин
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин находится на рабочем месте, информации о его приглашении в "Яндекс" нет, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Счетной палаты.Ранее в четверг в издании "Медуза"* появилось сообщение со ссылкой на источник, близкий к руководству "Яндекса", что акционеры "Яндекса" рассматривают возможность приглашения Кудрина в руководство компании.В "Яндексе" РИА Новости сообщили, что не знают о планах Кудрина стать их сотрудником."Ни о каких планах Алексея Кудрина стать сотрудником "Яндекса" нам неизвестно", - отметили в компании, добавив, что проводили несколько рабочих встреч с командой Кудрина "за последние 2-3 года, на которых обсуждались возможности развития цифровых проектов".* СМИ, выполняющее функции иноагента
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экономика, технологии, яндекс, счетная палата рф, алексей кудрин
15:46 30.06.2022
 
В Счетной палате не владеют информацией о приглашении Кудрина в "Яндекс"

В Счетной палате не располагают информацией о приглашении Кудрина на работу в "Яндекс"

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗдание Счетной Палаты РФ в Москве
Здание Счетной Палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Здание Счетной Палаты РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин находится на рабочем месте, информации о его приглашении в "Яндекс" нет, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Счетной палаты.
Ранее в четверг в издании "Медуза"* появилось сообщение со ссылкой на источник, близкий к руководству "Яндекса", что акционеры "Яндекса" рассматривают возможность приглашения Кудрина в руководство компании.
"Такой информации нет. Алексей Леонидович находится на своем рабочем месте, подводим итоги 2 квартала", - сказали в пресс-службе Счетной палаты.
В "Яндексе" РИА Новости сообщили, что не знают о планах Кудрина стать их сотрудником.
"Ни о каких планах Алексея Кудрина стать сотрудником "Яндекса" нам неизвестно", - отметили в компании, добавив, что проводили несколько рабочих встреч с командой Кудрина "за последние 2-3 года, на которых обсуждались возможности развития цифровых проектов".
* СМИ, выполняющее функции иноагента
Аркадий Волож - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 16:34
Волож покинул пост генерального директора группы компаний "Яндекса"
 
ЭкономикаТехнологииЯндексСчетная палата РФАлексей Кудрин
 
 
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