https://ria.ru/20220630/krym-1799283621.html

Роспотребнадзор усилил контроль за эпидемиологической ситуацией в Крыму

Роспотребнадзор усилил контроль за эпидемиологической ситуацией в Крыму - РИА Новости, 30.06.2022

Роспотребнадзор усилил контроль за эпидемиологической ситуацией в Крыму

Роспотребнадзор из-за выпадения обильных осадков в Крыму организовал контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией и безопасностью воды, по последним... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T15:08

2022-06-30T15:08

2022-06-30T15:25

россия

республика крым

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

алушта

симферополь

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор из-за выпадения обильных осадков в Крыму организовал контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией и безопасностью воды, по последним данным обстановка стабильна, качество питьевой воды соответствует требованиям, сообщила пресс-служба ведомства."В связи с неблагоприятными метеоявлениями на территории Республики Крым вследствие выпадения обильных осадков Роспотребнадзором организован контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией, безопасностью питьевой воды и привозной воды, воды поверхностных и подземных водоисточников", - говорится в сообщении.Проводится контроль за обеспечением населения подтопленных территорий питьевой водой, увеличена кратность количества отбираемых и исследуемых проб в разводящей водопроводной сети и воды поверхностных водоемов, уточнили в пресс-службе.Кроме того, усилен контроль за реализацией профилактических и противоэпидемических мероприятий, отметили в ведомстве."По состоянию на 12.00 30.06.2022 санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, качество питьевой воды и пищевых продуктов соответствуют установленным требованиям", - подчеркнули в пресс-службе.Ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора.Сильные дожди прошли в Крыму в минувшие воскресенье и понедельник. В Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах, в Алуште выпало от половины до месячной нормы осадков. Разрушено несколько мостов, в Алуште сошел сель. Подтопления сел и домовладений произошли в Симферополе, Белогорске, Алуште, Симферопольском и Белогорском районах, всего в 17 населенных пунктах. Из-за паводка увеличен сброс воды из Симферопольского водохранилища в реку Салгир, протекающую через столицу Крыма. Власти пообещали пострадавшим компенсации.

https://ria.ru/20220628/krym-1798695542.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, республика крым, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия, алушта, симферополь