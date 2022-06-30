https://ria.ru/20220630/krym-1799283621.html
Роспотребнадзор усилил контроль за эпидемиологической ситуацией в Крыму
Роспотребнадзор усилил контроль за эпидемиологической ситуацией в Крыму - РИА Новости, 30.06.2022
Роспотребнадзор усилил контроль за эпидемиологической ситуацией в Крыму
Роспотребнадзор из-за выпадения обильных осадков в Крыму организовал контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией и безопасностью воды, по последним... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T15:08
2022-06-30T15:08
2022-06-30T15:25
россия
республика крым
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
алушта
симферополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564972167_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_08e604b801db21ee8a982949bb881944.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор из-за выпадения обильных осадков в Крыму организовал контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией и безопасностью воды, по последним данным обстановка стабильна, качество питьевой воды соответствует требованиям, сообщила пресс-служба ведомства."В связи с неблагоприятными метеоявлениями на территории Республики Крым вследствие выпадения обильных осадков Роспотребнадзором организован контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией, безопасностью питьевой воды и привозной воды, воды поверхностных и подземных водоисточников", - говорится в сообщении.Проводится контроль за обеспечением населения подтопленных территорий питьевой водой, увеличена кратность количества отбираемых и исследуемых проб в разводящей водопроводной сети и воды поверхностных водоемов, уточнили в пресс-службе.Кроме того, усилен контроль за реализацией профилактических и противоэпидемических мероприятий, отметили в ведомстве."По состоянию на 12.00 30.06.2022 санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, качество питьевой воды и пищевых продуктов соответствуют установленным требованиям", - подчеркнули в пресс-службе.Ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора.Сильные дожди прошли в Крыму в минувшие воскресенье и понедельник. В Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах, в Алуште выпало от половины до месячной нормы осадков. Разрушено несколько мостов, в Алуште сошел сель. Подтопления сел и домовладений произошли в Симферополе, Белогорске, Алуште, Симферопольском и Белогорском районах, всего в 17 населенных пунктах. Из-за паводка увеличен сброс воды из Симферопольского водохранилища в реку Салгир, протекающую через столицу Крыма. Власти пообещали пострадавшим компенсации.
https://ria.ru/20220628/krym-1798695542.html
https://ria.ru/20220628/krym-1798690192.html
россия
республика крым
алушта
симферополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564972167_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_160857570b92a25c1bace5b10f8627c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика крым, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия, алушта, симферополь
15:08 30.06.2022 (обновлено: 15:25 30.06.2022)
Роспотребнадзор усилил контроль за эпидемиологической ситуацией в Крыму
Роспотребнадзор назвал эпидемиологическую обстановку в Крыму стабильной
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор из-за выпадения обильных осадков в Крыму организовал контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией и безопасностью воды, по последним данным обстановка стабильна, качество питьевой воды соответствует требованиям, сообщила пресс-служба ведомства.
"В связи с неблагоприятными метеоявлениями на территории Республики Крым
вследствие выпадения обильных осадков Роспотребнадзором
организован контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией, безопасностью питьевой воды и привозной воды, воды поверхностных и подземных водоисточников", - говорится в сообщении.
Проводится контроль за обеспечением населения подтопленных территорий питьевой водой, увеличена кратность количества отбираемых и исследуемых проб в разводящей водопроводной сети и воды поверхностных водоемов, уточнили в пресс-службе.
Кроме того, усилен контроль за реализацией профилактических и противоэпидемических мероприятий, отметили в ведомстве.
"По состоянию на 12.00 30.06.2022 санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, качество питьевой воды и пищевых продуктов соответствуют установленным требованиям", - подчеркнули в пресс-службе.
Ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора.
Сильные дожди прошли в Крыму в минувшие воскресенье и понедельник. В Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах, в Алуште
выпало от половины до месячной нормы осадков. Разрушено несколько мостов, в Алуште сошел сель. Подтопления сел и домовладений произошли в Симферополе
, Белогорске
, Алуште, Симферопольском и Белогорском районах
, всего в 17 населенных пунктах. Из-за паводка увеличен сброс воды из Симферопольского водохранилища в реку Салгир, протекающую через столицу Крыма. Власти пообещали пострадавшим компенсации.