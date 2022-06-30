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В мире признают Зеленского военным преступником, заявили в Госдуме - РИА Новости, 30.06.2022
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В мире признают Зеленского военным преступником, заявили в Госдуме
В мире признают Зеленского военным преступником, заявили в Госдуме - РИА Новости, 30.06.2022
В мире признают Зеленского военным преступником, заявили в Госдуме
Депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк выразил уверенность, что мировое сообщество признает Владимира Зеленского военным преступником, перечислив... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T08:41
2022-06-30T08:44
в мире
россия
владимир путин
украина
донбасс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк выразил уверенность, что мировое сообщество признает Владимира Зеленского военным преступником, перечислив преступления против человечности, за которые ответственен нынешний киевский режим.Ранее Зеленский на заседании Совбеза ООН попросил организацию дать юридическое определение термина "государство-террорист". При этом он заодно обвинил в подобном поведении Россию, призвав создать трибунал."Хочет Зеленский трибунал - и он его получит. Только на скамье подсудимых окажется он сам. Правду не спрятать, и мировому сообществу никуда не деться от признания Зеленского военным преступником", - сказал Черняк РИА Новости.По его словам, Зеленского надо судить за целый ряд преступлений против человечества.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220322/zelenskiy-1779404650.html
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в мире, россия, владимир путин, украина, донбасс
08:41 30.06.2022 (обновлено: 08:44 30.06.2022)
 
В мире признают Зеленского военным преступником, заявили в Госдуме

Депутат Черняк: мировое сообщество признает Зеленского военным преступником

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк выразил уверенность, что мировое сообщество признает Владимира Зеленского военным преступником, перечислив преступления против человечности, за которые ответственен нынешний киевский режим.
Ранее Зеленский на заседании Совбеза ООН попросил организацию дать юридическое определение термина "государство-террорист". При этом он заодно обвинил в подобном поведении Россию, призвав создать трибунал.
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"Хочет Зеленский трибунал - и он его получит. Только на скамье подсудимых окажется он сам. Правду не спрятать, и мировому сообществу никуда не деться от признания Зеленского военным преступником", - сказал Черняк РИА Новости.
По его словам, Зеленского надо судить за целый ряд преступлений против человечества.
"Он должен ответить за геноцид против своего же народа, которым прикрывались и прикрываются как живым щитом. За биологические лаборатории и людей, над которыми ставили опыты, за обстрелы мирных граждан Луганска и Донецка, за пытки российских военнослужащих, за пропаганду фашизма. Перечислять можно очень долго", - подчеркнул депутат.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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