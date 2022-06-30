https://ria.ru/20220630/krizis-1799140667.html

Автоэксперт рассказал о машинах, которые способны "пережить кризис"

Автоэксперт рассказал о машинах, которые способны "пережить кризис" - РИА Новости, 30.06.2022

Автоэксперт рассказал о машинах, которые способны "пережить кризис"

Санкции Запада привели к перебоям с поставками в Россию запчастей для автомобилей, однако многим машинам этот кризис не страшен, считает президент Национального РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T02:15

2022-06-30T02:15

2022-06-30T02:15

общество

авто

антон шапарин

россия

национальный автомобильный союз

ford motor

renault s.a

chevrolet

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Санкции Запада привели к перебоям с поставками в Россию запчастей для автомобилей, однако многим машинам этот кризис не страшен, считает президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. В интервью радио Sputnik он объяснил, о какой технике идет речь.Современные автомобили неизбежно изнашиваются, поскольку каждая деталь рассчитана на определенный срок службы, отметил Шапарин.Простые модели способны "пережить" нехватку запасных частей, вызванную решением ряда иностранных производителей покинуть российский рынок, продолжил Шапарин. Например, американские рамные автомобили с двигателями V8, изготовленные в двухтысячных годах и ранее, могут выдерживать "безумные нагрузки" без регулярного обслуживания, уверен он."Очень часто старые "американцы" — это бесхитростные технологии, простые двигатели и простые коробки передач. Детали в этих машинах предназначены для тяжелейших условий эксплуатации, потому что в Америке автомобили обслуживают крайне неохотно и нерегулярно. Классический американский автомобиль способен пережить кризис с запчастями. Но речь только про рамные автомобили с двигателями V8 двухтысячных годов и ранее. Ford и Chevrolet тех лет выдерживают безумные нагрузки", — уточнил Шапарин.По его мнению, с дефицитом расходных материалов и запчастей не столкнутся владельцы автомобилей класса люкс, хотя стоимость комплектующих для их транспортных средств существенно возрастет. Все, необходимое для ремонта и планового обслуживания дорогих машин, будет доставляться в Россию в обход санкций, полагает эксперт.Меньше всего трудностей в сложившейся ситуации ожидается с обслуживанием китайских и корейских марок, а также Renault, добавил эксперт."Для них есть огромное количество китайских запчастей. Они доступны, их привозят в Россию, поэтому обслуживать такие автомобили чаще всего получается легко", — заключил Шапарин.

https://ria.ru/20220620/zhiguli-1796629878.html

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общество, авто, антон шапарин, россия, национальный автомобильный союз, ford motor, renault s.a, chevrolet, toyota (автомобиль)