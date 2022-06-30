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В Совбезе заморозку российских активов назвали "одной из величайших краж"

В Совбезе заморозку российских активов назвали "одной из величайших краж" - РИА Новости, 30.06.2022

В Совбезе заморозку российских активов назвали "одной из величайших краж"

одна из величайших краж в истории, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности Александр Венедиктов. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T03:22

2022-06-30T03:22

2022-06-30T03:34

александр венедиктов

экономика

эльвира набиуллина

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центральный банк рф (цб рф)

москва

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Заморозка российских активов — это одна из величайших краж в истории, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности Александр Венедиктов.По его словам, все это ведет к саморазрушению пресловутой Бреттон-Вудской системы."Эту тенденцию нельзя отрицать. Сегодня первостепенная задача всего мирового сообщества — сделать так, чтобы это крушение прошло с минимальными потерями, а не привело к новой мировой войне", — отметил замсекретаря Совбеза.Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферы высокотехнологичной продукции. Некоторые страны заморозили российские активы. Многие компании заявили о прекращении деятельности на территории страны.В Европе стали громче звучать призывы отказаться от поставок энергоресурсов из России. Помимо этого, несколько стран расширили списки россиян, подпадающих под персональные санкции. В Кремле происходящее назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий.

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александр венедиктов, экономика, эльвира набиуллина, украина, россия, центральный банк рф (цб рф), москва, в мире, совет безопасности рф