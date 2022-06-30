https://ria.ru/20220630/kot-1799150153.html

В Приморье после реабилитации выпустили на волю редкого лесного кота

В Приморье после реабилитации выпустили на волю редкого лесного кота - РИА Новости, 30.06.2022

В Приморье после реабилитации выпустили на волю редкого лесного кота

Краснокнижного дальневосточного лесного кота, попавшего под машину, выпустили в дикую природу в Приморье после реаблитации, сообщает центр реабилитации тигров и РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T04:36

2022-06-30T04:36

2022-06-30T06:45

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общество

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ВЛАДИВОСТОК, 30 июн — РИА Новости. Краснокнижного дальневосточного лесного кота, попавшего под машину, выпустили в дикую природу в Приморье после реаблитации, сообщает центр реабилитации тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр").Специалисты показали видео. На кадрах видно, что краснокнижному лесному коту понадобилось три секунды, чтобы за несколько прыжков скрыться в лесу.Как уточнили агентству в центре, выпустили самку, которую весной сбила машина в Приморье.Специалисты выразили благодарность всем, кто помогает продолжать работу по спасению диких животных.Дальневосточный лесной кот занесен в Красную книгу России. По данным на 2015 год, численность этого вида не превышает нескольких тысяч особей. Популяция лесных котов в природе постоянно подвергается опасности из-за пожаров, наводнений и браконьерства — их калечат фермеры или незаконно вылавливают браконьеры, чтобы одомашнить. Выросшие у людей котята с возрастом дичают и могут представлять серьезную опасность. В дикой природе эти хищники обитают на побережье Японского моря и в бассейне реки Амур.Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье создан в 2012 году, здесь прошли реабилитацию более 10 тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, и другие дикие животные и птицы, которых после восстановления выпускают в лес.

https://ria.ru/20220626/primore-1798224284.html

https://ria.ru/20220531/utyata-1791979164.html

россия

японское море

амур (река)

владивосток

приморский край

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россия, японское море, амур (река), общество, владивосток, приморский край