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В Москве за сутки госпитализировали 135 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 135 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 30.06.2022
В Москве за сутки госпитализировали 135 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлен 361 случай COVID-19, 13 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T11:09
2022-06-30T11:09
2022-06-30T11:09
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлен 361 случай COVID-19, 13 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Накануне были выявлены 375 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 777 610 случаев коронавируса, выздоровели 2 586 729 человек, умер 44 141 человек.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Москве за сутки госпитализировали 135 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявили 361 новый случай COVID-19, умерли 13 человек