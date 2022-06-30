https://ria.ru/20220630/koronavirus-1799198997.html

В Москве за сутки госпитализировали 135 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 135 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 30.06.2022

В Москве за сутки госпитализировали 135 пациентов с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлен 361 случай COVID-19, 13 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T11:09

2022-06-30T11:09

2022-06-30T11:09

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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коронавирусы

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здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлен 361 случай COVID-19, 13 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Накануне были выявлены 375 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 777 610 случаев коронавируса, выздоровели 2 586 729 человек, умер 44 141 человек.

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, россия, здоровье - общество, москва, общество