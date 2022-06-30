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В Москве за сутки госпитализировали 135 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 30.06.2022
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В Москве за сутки госпитализировали 135 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 135 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 30.06.2022
В Москве за сутки госпитализировали 135 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлен 361 случай COVID-19, 13 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T11:09
2022-06-30T11:09
распространение коронавируса
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлен 361 случай COVID-19, 13 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Накануне были выявлены 375 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 777 610 случаев коронавируса, выздоровели 2 586 729 человек, умер 44 141 человек.
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, россия, здоровье - общество, москва, общество
11:09 30.06.2022
 
В Москве за сутки госпитализировали 135 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки выявили 361 новый случай COVID-19, умерли 13 человек

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКарантинный центр в Коммунарке во время пандемии коронавируса COVID-19
Карантинный центр в Коммунарке во время пандемии коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Карантинный центр в Коммунарке во время пандемии коронавируса COVID-19. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлен 361 случай COVID-19, 13 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 361, госпитализировано - 135 человек, выздоровело - 229 человек, 13 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.
Накануне были выявлены 375 новых случаев заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 777 610 случаев коронавируса, выздоровели 2 586 729 человек, умер 44 141 человек.
 
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