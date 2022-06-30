https://ria.ru/20220630/kontrol-1799424633.html

Тамбовская прокуратура проконтролирует проверку кафе, где отравились дети

Тамбовская прокуратура проконтролирует проверку кафе, где отравились дети - РИА Новости, 30.06.2022

Тамбовская прокуратура проконтролирует проверку кафе, где отравились дети

Прокуратура Тамбовской области проконтролирует проверку специалистами из Роспотребнадзора и санитарно-эпидемиологической станции кафе, в котором накануне... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T21:19

2022-06-30T21:19

2022-06-30T21:19

происшествия

здоровье - общество

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ВОРОНЕЖ, 30 июн - РИА Новости. Прокуратура Тамбовской области проконтролирует проверку специалистами из Роспотребнадзора и санитарно-эпидемиологической станции кафе, в котором накануне отравились выпускники и их родители, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.В среду выпускники МБОУ СОШ 4 праздновали выпускной в кафе "Семейный очаг" в Рассказово. К утру у некоторых родителей и детей поднялась температура, была диарея и рвота. Они предполагают, что отравились на выпускном вечере.Кроме того, по данным прокуратуры, на данный момент 4 взрослых и один ребенок госпитализированы с кишечной инфекцией.По словам выпускников, пострадавших значительно больше - отравились 16 взрослых, 8 из которых госпитализированы, а также 7 учеников одного из трёх выпускных классов."Я проснулась и увидела, что очень плохо маме. Ее тошнило, была диарея. Она лежала, её трясло, она не могла сказать ни слова, ей было очень холодно, у неё синели губы, было низкое давление, температура. Мы вызвали скорую", - рассказала РИА Новости одна из выпускниц.По словам девушки, после произошедшего она связалась с бывшими одноклассниками и выяснила, что случай в их семье далеко не единичный - во многих семьях у родителей или детей похожие симптомы.

https://ria.ru/20220606/otravlenie-1793361501.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, здоровье - общество