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Тамбовская прокуратура проконтролирует проверку кафе, где отравились дети - РИА Новости, 30.06.2022
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Тамбовская прокуратура проконтролирует проверку кафе, где отравились дети
Тамбовская прокуратура проконтролирует проверку кафе, где отравились дети - РИА Новости, 30.06.2022
Тамбовская прокуратура проконтролирует проверку кафе, где отравились дети
Прокуратура Тамбовской области проконтролирует проверку специалистами из Роспотребнадзора и санитарно-эпидемиологической станции кафе, в котором накануне... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T21:19
2022-06-30T21:19
происшествия
здоровье - общество
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ВОРОНЕЖ, 30 июн - РИА Новости. Прокуратура Тамбовской области проконтролирует проверку специалистами из Роспотребнадзора и санитарно-эпидемиологической станции кафе, в котором накануне отравились выпускники и их родители, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.В среду выпускники МБОУ СОШ 4 праздновали выпускной в кафе "Семейный очаг" в Рассказово. К утру у некоторых родителей и детей поднялась температура, была диарея и рвота. Они предполагают, что отравились на выпускном вечере.Кроме того, по данным прокуратуры, на данный момент 4 взрослых и один ребенок госпитализированы с кишечной инфекцией.По словам выпускников, пострадавших значительно больше - отравились 16 взрослых, 8 из которых госпитализированы, а также 7 учеников одного из трёх выпускных классов."Я проснулась и увидела, что очень плохо маме. Ее тошнило, была диарея. Она лежала, её трясло, она не могла сказать ни слова, ей было очень холодно, у неё синели губы, было низкое давление, температура. Мы вызвали скорую", - рассказала РИА Новости одна из выпускниц.По словам девушки, после произошедшего она связалась с бывшими одноклассниками и выяснила, что случай в их семье далеко не единичный - во многих семьях у родителей или детей похожие симптомы.
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происшествия, здоровье - общество
21:19 30.06.2022
 
Тамбовская прокуратура проконтролирует проверку кафе, где отравились дети

Тамбовская прокуратура проконтролирует проверку кафе, в котором отравились выпускники

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфициант кафе
Официант кафе - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВОРОНЕЖ, 30 июн - РИА Новости. Прокуратура Тамбовской области проконтролирует проверку специалистами из Роспотребнадзора и санитарно-эпидемиологической станции кафе, в котором накануне отравились выпускники и их родители, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
В среду выпускники МБОУ СОШ 4 праздновали выпускной в кафе "Семейный очаг" в Рассказово. К утру у некоторых родителей и детей поднялась температура, была диарея и рвота. Они предполагают, что отравились на выпускном вечере.

"Решение о проведении проверки сегодня принято Роспотребнадзором, они выехали для взятия проб совместно с санитарно-эпидемиологической станцией. В данном случае прокуратура проконтролирует дальнейший ход проверки и результаты. И после, при наличии оснований, будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.

Кроме того, по данным прокуратуры, на данный момент 4 взрослых и один ребенок госпитализированы с кишечной инфекцией.
По словам выпускников, пострадавших значительно больше - отравились 16 взрослых, 8 из которых госпитализированы, а также 7 учеников одного из трёх выпускных классов.
"Я проснулась и увидела, что очень плохо маме. Ее тошнило, была диарея. Она лежала, её трясло, она не могла сказать ни слова, ей было очень холодно, у неё синели губы, было низкое давление, температура. Мы вызвали скорую", - рассказала РИА Новости одна из выпускниц.
Роллы - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
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По словам девушки, после произошедшего она связалась с бывшими одноклассниками и выяснила, что случай в их семье далеко не единичный - во многих семьях у родителей или детей похожие симптомы.
 
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