https://ria.ru/20220630/kontrol-1799424633.html
Тамбовская прокуратура проконтролирует проверку кафе, где отравились дети
Тамбовская прокуратура проконтролирует проверку кафе, где отравились дети - РИА Новости, 30.06.2022
Тамбовская прокуратура проконтролирует проверку кафе, где отравились дети
Прокуратура Тамбовской области проконтролирует проверку специалистами из Роспотребнадзора и санитарно-эпидемиологической станции кафе, в котором накануне... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T21:19
2022-06-30T21:19
2022-06-30T21:19
происшествия
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776605280_0:234:2920:1877_1920x0_80_0_0_832eee74012cc405c84a1a9733198428.jpg
ВОРОНЕЖ, 30 июн - РИА Новости. Прокуратура Тамбовской области проконтролирует проверку специалистами из Роспотребнадзора и санитарно-эпидемиологической станции кафе, в котором накануне отравились выпускники и их родители, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.В среду выпускники МБОУ СОШ 4 праздновали выпускной в кафе "Семейный очаг" в Рассказово. К утру у некоторых родителей и детей поднялась температура, была диарея и рвота. Они предполагают, что отравились на выпускном вечере.Кроме того, по данным прокуратуры, на данный момент 4 взрослых и один ребенок госпитализированы с кишечной инфекцией.По словам выпускников, пострадавших значительно больше - отравились 16 взрослых, 8 из которых госпитализированы, а также 7 учеников одного из трёх выпускных классов."Я проснулась и увидела, что очень плохо маме. Ее тошнило, была диарея. Она лежала, её трясло, она не могла сказать ни слова, ей было очень холодно, у неё синели губы, было низкое давление, температура. Мы вызвали скорую", - рассказала РИА Новости одна из выпускниц.По словам девушки, после произошедшего она связалась с бывшими одноклассниками и выяснила, что случай в их семье далеко не единичный - во многих семьях у родителей или детей похожие симптомы.
https://ria.ru/20220606/otravlenie-1793361501.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776605280_0:0:2596:1947_1920x0_80_0_0_795e1b4ffc4e7cdcfbf9de6030118cc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество
Тамбовская прокуратура проконтролирует проверку кафе, где отравились дети
Тамбовская прокуратура проконтролирует проверку кафе, в котором отравились выпускники
ВОРОНЕЖ, 30 июн - РИА Новости.
Прокуратура Тамбовской области проконтролирует проверку специалистами из Роспотребнадзора и санитарно-эпидемиологической станции кафе, в котором накануне отравились выпускники и их родители, сообщили
РИА Новости в пресс-службе ведомства.
В среду выпускники МБОУ СОШ 4 праздновали выпускной в кафе "Семейный очаг" в Рассказово. К утру у некоторых родителей и детей поднялась температура, была диарея и рвота. Они предполагают, что отравились на выпускном вечере.
"Решение о проведении проверки сегодня принято Роспотребнадзором, они выехали для взятия проб совместно с санитарно-эпидемиологической станцией. В данном случае прокуратура проконтролирует дальнейший ход проверки и результаты. И после, при наличии оснований, будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.
Кроме того, по данным прокуратуры, на данный момент 4 взрослых и один ребенок госпитализированы с кишечной инфекцией.
По словам выпускников, пострадавших значительно больше - отравились 16 взрослых, 8 из которых госпитализированы, а также 7 учеников одного из трёх выпускных классов.
"Я проснулась и увидела, что очень плохо маме. Ее тошнило, была диарея. Она лежала, её трясло, она не могла сказать ни слова, ей было очень холодно, у неё синели губы, было низкое давление, температура. Мы вызвали скорую", - рассказала РИА Новости одна из выпускниц.
По словам девушки, после произошедшего она связалась с бывшими одноклассниками и выяснила, что случай в их семье далеко не единичный - во многих семьях у родителей или детей похожие симптомы.