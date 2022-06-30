https://ria.ru/20220630/konflikt-1799301496.html

Американский политик: Россия не может позволить себе проиграть на Украине

Американский политик: Россия не может позволить себе проиграть на Украине - РИА Новости, 30.06.2022

Американский политик: Россия не может позволить себе проиграть на Украине

Безрассудная и преднамеренная эскалация Соединенными Штатами конфликта, который ведется в крайне незначимом для американцев месте - на Украине - способна... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T16:03

2022-06-30T16:03

2022-06-30T16:03

специальная военная операция на украине

сша

украина

россия

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в мире

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Безрассудная и преднамеренная эскалация Соединенными Штатами конфликта, который ведется в крайне незначимом для американцев месте - на Украине - способна поставить мир на грань ядерной войны, считает американский политик, республиканец Ричард Хейден Блэк. Полковник армии в отставке, он в 2012–2020 годах был сенатором от штата Вирджиния, а до этого сделал блестящую военную карьеру, завершив ее в должности главы Департамента уголовного права вооруженных сил США в Пентагоне.В развернутом интервью Институту Шиллера Блэк рассказал, почему Москва "не может позволить себе не победить" на Украине, чем действия РФ в зоне конфликта отличаются от того, как вели войну США и их союзники в Сирии, а также к чему приводит накачивание Киева западными вооружениями.Будучи в прошлом участником боевых действий во Вьетнаме и Сирии, Блэк на примере этих двух стран подробно описывает военно-политическую стратегию Вашингтона и то, как Белый дом стремится повторить ее в контексте событий сегодняшнего дня. В частности, отставной офицер категорично называет военную кампанию США в САР "агрессивной" и раскрывает, как американские силы пытались лишить арабскую страну пшеницы и углеводородов, дабы избежать провала своей операции. "Идея заключалась в том, чтобы, украв нефть, а затем газ, мы смогли парализовать транспортную систему",- говорит Блэк.Он отметил, что в Сирии США взаимодействовали с Аль-Каидой*, а иногда и с ИГИЛ*. "Я имею в виду, что в какие-то периоды мы серьезно боролись с ИГИЛ*, но часто мы использовали их против сирийского правительства. При этом мы всегда сотрудничали и полагались на силы террористов",- добавил политик.Как подчеркивает Блэк, на мировой арене Америка использует "макиавеллевский подход" и "неограниченную силу", а контролируя ведущие мировые СМИ, она "стирает все обсуждения того, что происходит на самом деле". "Когда мы ведем эти войны, у США нет ограничений в жестокости и бесчеловечности. Это ведь может каким-то образом привести в итоге к свержению правительства и, возможно, к захвату нефти, других ресурсов", - отмечает он, выражая уверенность, что свою политику в отношении России Белый дом выстраивает по тому же самому принципу."Россия - страна, богатая природными ресурсами. Она является крупным производителем зерна, нефти, никеля, удобрений, огромного количества товаров, которые связаны со всей мировой экономикой. И без сомнения есть люди, которые смотрят на это и говорят: "Если бы мы могли каким-то образом развалить Россию, там были бы нажиты состояния, а триллионеры исчислялись бы десятками", - добавляет бывший сенатор. - Конечно, вы уже видели, что происходит сейчас на Украине, когда иностранные интересы захватывают страну и забирают или пытаются забрать огромные ресурсы Украины".Имперские амбиции СШАПо мнению бывшего сенатора, в своих действиях власти США руководствуются "давней военно-политической стратегией расширения империи", которую они некогда попыталось реализовать на Ближнем Востоке, но в силу ряда причин потерпели неудачу. Сегодня Вашингтон стремится воплотить в жизнь аналогичный проект в Восточной Европе, продвигая свое влияние на восток практически до самой российской границы, подмечает Блэк.С этой точки зрения отправка беспрецедентного числа оборонительных и наступательных вооружений Киеву вписывается в логику привычных действий Вашингтона. Более того, добавляет отставной военный, в своем стремлении чужими руками нанести поражение России США не считаются с потерями украинской стороны, из-за чего все происходящее напоминает "футбольную игру", в которой Америке безразлично, сколько "игроков" будут в конечном счете травмированы как с одной, так и с другой стороны."Главное - чтобы мы побеждали, - резюмирует американский политик. - Сейчас мы поставляем фантастическое количество оружия, и это привело к тому, что Raytheon, которая производит ракеты, и Northrop Grumman (обе - крупнейшие подрядчики Пентагона) которая создает самолеты и ракеты - все эти оборонные компании стали получать сверхприбыли и раздуваться от долларов. Я не думаю, что это в конечном счете повлияет на результат. Я думаю, что Россия одержит верх. Украинцы находятся в очень неудобном стратегическом положении на востоке страны".Политик-республиканец в своем интервью последовательно восстанавливает хронологию событий, предшествовавших началу специальной военной операции РФ на Украине, подчеркивая, что Москва не стремилась к такому исходу. По его словам, Владимир Путин еще в декабре 2021 года "предпринял отчаянную попытку остановить движение к войне". Для этого российский лидер "положил на стол переговоров с НАТО" конкретные письменные предложения, призванные разрядить международную обстановку - однако те были попросту проигнорированы и не восприняты всерьез."В этот момент Путин, увидев готовность украинской армии к нападению, решил, что он должен нанести удар первым. Сейчас уже видно, что это не было какой-то заранее спланированной атакой", - заявляет отставной офицер США.Чужими руками: война "до последнего украинца"При этом, убежден Блэк, даже решившись на спецоперацию, Россия надеялась избежать неоправданных жертв для жителей Украины, поскольку русские "думали об украинцах как о братьях-славянах и хотели сохранить хорошие отношения"."Есть известная фотография с российским танком, который был остановлен группой примерно из сорока гражданских лиц на Украине. Они просто вышли на дорогу, перекрыв ее, и в результате танк остановился. Я могу сказать вам как бывший военный, что, если бы во Вьетнаме толпа людей встала бы на пути у американского танка, этот танк ни на секунду бы не затормозил. Он не стал бы сигналить, он бы ничего не сделал, даже предупредительного выстрела. Он бы просто проехал дальше", - анализирует отставной американский офицер.Несмотря на стремление РФ сохранить инфраструктуру соседней страны, чтобы как можно скорее вернуть жизнь в нормальное русло, украинцы "оказали ожесточенное сопротивление, и теперь ставки в игре повысились". "Русские были невероятно сдержаны, надеясь вопреки всему, что мир может быть достигнут", - отмечает эксперт, выражая сомнения в том, что Украина "имеет какое-либо отношение к решению о войне или мире". Он поясняет, что такие решения принимаются в Вашингтоне - и пока США хотят, чтобы война на Украине продолжалась, они будут "сражаться до последнего украинца".В то же время, по словам бывшего сенатора, в Вашингтоне должны осознать, что для России жизненно важно остановить дальнейшее продвижение НАТО "прямо на Украину, прямо к их границам". "Они не могут позволить себе не участвовать в этой войне, они не могут позволить себе не выиграть эту войну", - подчеркивает он.Указывая на серьезность опасений Москвы, собеседник приходит к выводу, что проводимая руководством США "игра с постоянной эскалацией войны", которая на деле ведется в незначимом для американцев месте - на Украине - по сути своей бессмысленна и влечет за собой риски начала глобальной ядерной войны. "Это никак не влияет на нашу повседневную жизнь. И все же мы играем в эту безрассудную игру, рискуя жизнями всех людей в Соединенных Штатах и Западной Европе ни за что, абсолютно ни за что", - резюмирует аналитик.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20220616/ukraina-1795671725.html

https://ria.ru/20220630/mir-1799144181.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220629/ssha-1799122305.html

https://ria.ru/20220315/rossiya-1778286668.html

https://ria.ru/20220328/ukraintsy-1780381865.html

https://ria.ru/20220630/nato-1799303308.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сша, украина, россия, нато, в мире