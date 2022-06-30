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Кадыров сообщил, что батальону "Восток-Ахмат" представили командира - РИА Новости, 30.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Кадыров сообщил, что батальону "Восток-Ахмат" представили командира
Кадыров сообщил, что батальону "Восток-Ахмат" представили командира - РИА Новости, 30.06.2022
Кадыров сообщил, что батальону "Восток-Ахмат" представили командира
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал, что личному составу батальона "Восток-Ахмат" представили командира, им стал Асланбек Салиев, ранее... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T01:12
2022-06-30T01:14
специальная военная операция на украине
россия
москва
армия
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал, что личному составу батальона "Восток-Ахмат" представили командира, им стал Асланбек Салиев, ранее занимавший должность командира полка ДПС ГИБДД МВД по региону.Ранее Кадыров заявил о формировании четырех военных батальонов "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат" с внушительным количеством личного состава и исключительно чеченскими ребятами.По словам главы Чечни, он не сомневается, что Салиев именно тот человек, под командованием которого "бойцы на должном уровне справятся с возложенными обязанностями". Он также добавил, что скоро военнослужащие перейдут в постоянное место дислокации и приступят к полноценному несению службы."Меня радует, что ряды батальона заполнили ребята, отличающиеся высоким чувством долга перед Родиной. Я уверен, что каждый из этих молодых людей добьется превосходных результатов на этом несомненно сложном, но в то же время достойном пути", — заключил Кадыров.
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россия, москва, армия, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
01:12 30.06.2022 (обновлено: 01:14 30.06.2022)
 
Кадыров сообщил, что батальону "Восток-Ахмат" представили командира

Глава Чечни Кадыров сообщил, что батальону "Восток-Ахмат" представили командира

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал, что личному составу батальона "Восток-Ахмат" представили командира, им стал Асланбек Салиев, ранее занимавший должность командира полка ДПС ГИБДД МВД по региону.
Ранее Кадыров заявил о формировании четырех военных батальонов "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат" с внушительным количеством личного состава и исключительно чеченскими ребятами.

"Председатель парламента ЧР Магомед Даудов ... рассказал присутствующим об ответственных задачах, которые будут стоят перед бойцами в будущем, и о значимости такого благородного дела, как защита своего Отечества. Он представил личному составу командира батальона "Восток-Ахмат" Асланбека Салиева, ранее занимавшего должность командира полка ДПС ГИБДД МВД по ЧР", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам главы Чечни, он не сомневается, что Салиев именно тот человек, под командованием которого "бойцы на должном уровне справятся с возложенными обязанностями". Он также добавил, что скоро военнослужащие перейдут в постоянное место дислокации и приступят к полноценному несению службы.
"Меня радует, что ряды батальона заполнили ребята, отличающиеся высоким чувством долга перед Родиной. Я уверен, что каждый из этих молодых людей добьется превосходных результатов на этом несомненно сложном, но в то же время достойном пути", — заключил Кадыров.
Вид с трассы Лисичанск - Золотое на Лисичанск - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
Вчера, 20:42
Кадыров сообщил, что передовые группы военных уже вошли в Лисичанск
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваАрмияРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)
 
 
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