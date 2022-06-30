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Кадыров сообщил, что батальону "Восток-Ахмат" представили командира

Кадыров сообщил, что батальону "Восток-Ахмат" представили командира - РИА Новости, 30.06.2022

Кадыров сообщил, что батальону "Восток-Ахмат" представили командира

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал, что личному составу батальона "Восток-Ахмат" представили командира, им стал Асланбек Салиев, ранее... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T01:12

2022-06-30T01:12

2022-06-30T01:14

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армия

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал, что личному составу батальона "Восток-Ахмат" представили командира, им стал Асланбек Салиев, ранее занимавший должность командира полка ДПС ГИБДД МВД по региону.Ранее Кадыров заявил о формировании четырех военных батальонов "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат" с внушительным количеством личного состава и исключительно чеченскими ребятами.По словам главы Чечни, он не сомневается, что Салиев именно тот человек, под командованием которого "бойцы на должном уровне справятся с возложенными обязанностями". Он также добавил, что скоро военнослужащие перейдут в постоянное место дислокации и приступят к полноценному несению службы."Меня радует, что ряды батальона заполнили ребята, отличающиеся высоким чувством долга перед Родиной. Я уверен, что каждый из этих молодых людей добьется превосходных результатов на этом несомненно сложном, но в то же время достойном пути", — заключил Кадыров.

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россия, москва, армия, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)