01:12 30.06.2022 (обновлено: 01:14 30.06.2022)
Кадыров сообщил, что батальону "Восток-Ахмат" представили командира
Глава Чечни Кадыров сообщил, что батальону "Восток-Ахмат" представили командира
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал, что личному составу батальона "Восток-Ахмат" представили командира, им стал Асланбек Салиев, ранее занимавший должность командира полка ДПС ГИБДД МВД по региону.
Ранее Кадыров заявил о формировании четырех военных батальонов "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат" с внушительным количеством личного состава и исключительно чеченскими ребятами.
"Председатель парламента ЧР Магомед Даудов ... рассказал присутствующим об ответственных задачах, которые будут стоят перед бойцами в будущем, и о значимости такого благородного дела, как защита своего Отечества. Он представил личному составу командира батальона "Восток-Ахмат" Асланбека Салиева, ранее занимавшего должность командира полка ДПС ГИБДД МВД по ЧР", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
По словам главы Чечни, он не сомневается, что Салиев именно тот человек, под командованием которого "бойцы на должном уровне справятся с возложенными обязанностями". Он также добавил, что скоро военнослужащие перейдут в постоянное место дислокации и приступят к полноценному несению службы.
"Меня радует, что ряды батальона заполнили ребята, отличающиеся высоким чувством долга перед Родиной. Я уверен, что каждый из этих молодых людей добьется превосходных результатов на этом несомненно сложном, но в то же время достойном пути", — заключил Кадыров.