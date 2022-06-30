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России и Китаю стоит объединять разные ценности, считает эксперт - РИА Новости, 30.06.2022
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России и Китаю стоит объединять разные ценности, считает эксперт
России и Китаю стоит объединять разные ценности, считает эксперт - РИА Новости, 30.06.2022
России и Китаю стоит объединять разные ценности, считает эксперт
В то время, как США и другие страны Запада пытаются навязать всему миру свою систему ценностей, России и Китаю стоит действовать, исходя из принципа объединения РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T14:03
2022-06-30T14:05
в мире
китай
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В то время, как США и другие страны Запада пытаются навязать всему миру свою систему ценностей, России и Китаю стоит действовать, исходя из принципа объединения различных культур для их благополучного сосуществования, считает научный сотрудник Института финансовых исследований "Чунъян" Китайского народного университета Лю Чжицинь."Сейчас мы говорим о создании новой, более сильной системы ценностей, нам нужно попытаться понять ценности других и, возможно, внедрить свою систему, которая объединит их", - сказал Лю Чжицинь в ходе дискуссии на тему "Мировой идейно-духовный ландшафт и место России в новой ценностной картографии" на площадке клуба "Валдай".Он отметил, что в мире не существует какой-то единой, всеобщей ценности. "Даже в рамках одной страны у людей существуют разные системы координат", - подчеркнул он, добавив, что обсуждать нужно не то, что такое ценности, а как объединить разные культуры. "Это важный вызов для всех нас", считает эксперт."В западной цивилизации есть разные варианты того, как это сделать. Иногда они навязывают свою систему ценностей другим, они эксплуатируют других людей и лишают их своих взглядов. Это проблема, типичная для США и некоторых европейских стран. Но в Китае мы считаем, что можем координировать и объединять различные системы ценностей, формируя таким образом новое человеческое общество", - сказал Лю Чжицинь.По его словам, в вопросе объединения различных ценностей Китай следует четырем принципам - мир, гармония, общность и обмен опытом и благосостоянием."США и другие страны Запада пытаются завоевать другие государства, распространяя свои системы ценностей. Этим обусловлены и холодная война, и различные вооруженные конфликты ... Сложная задача для России и Китая заключается в том, как объединить разные ценности, чтобы улучшить жизнь для всех нас", - заключил эксперт.
https://ria.ru/20220629/miroporyadok-1798955698.html
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в мире, китай, россия, сша
14:03 30.06.2022 (обновлено: 14:05 30.06.2022)
 
России и Китаю стоит объединять разные ценности, считает эксперт

Эксперт Лю Чжицинь считает, что России и Китаю стоит объединять разные культуры и ценности

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В то время, как США и другие страны Запада пытаются навязать всему миру свою систему ценностей, России и Китаю стоит действовать, исходя из принципа объединения различных культур для их благополучного сосуществования, считает научный сотрудник Института финансовых исследований "Чунъян" Китайского народного университета Лю Чжицинь.
"Сейчас мы говорим о создании новой, более сильной системы ценностей, нам нужно попытаться понять ценности других и, возможно, внедрить свою систему, которая объединит их", - сказал Лю Чжицинь в ходе дискуссии на тему "Мировой идейно-духовный ландшафт и место России в новой ценностной картографии" на площадке клуба "Валдай".
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Он отметил, что в мире не существует какой-то единой, всеобщей ценности. "Даже в рамках одной страны у людей существуют разные системы координат", - подчеркнул он, добавив, что обсуждать нужно не то, что такое ценности, а как объединить разные культуры. "Это важный вызов для всех нас", считает эксперт.
"В западной цивилизации есть разные варианты того, как это сделать. Иногда они навязывают свою систему ценностей другим, они эксплуатируют других людей и лишают их своих взглядов. Это проблема, типичная для США и некоторых европейских стран. Но в Китае мы считаем, что можем координировать и объединять различные системы ценностей, формируя таким образом новое человеческое общество", - сказал Лю Чжицинь.
По его словам, в вопросе объединения различных ценностей Китай следует четырем принципам - мир, гармония, общность и обмен опытом и благосостоянием.
"США и другие страны Запада пытаются завоевать другие государства, распространяя свои системы ценностей. Этим обусловлены и холодная война, и различные вооруженные конфликты ... Сложная задача для России и Китая заключается в том, как объединить разные ценности, чтобы улучшить жизнь для всех нас", - заключил эксперт.
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