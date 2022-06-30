https://ria.ru/20220630/kitay-1799264307.html

России и Китаю стоит объединять разные ценности, считает эксперт

России и Китаю стоит объединять разные ценности, считает эксперт - РИА Новости, 30.06.2022

России и Китаю стоит объединять разные ценности, считает эксперт

В то время, как США и другие страны Запада пытаются навязать всему миру свою систему ценностей, России и Китаю стоит действовать, исходя из принципа объединения РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T14:03

2022-06-30T14:03

2022-06-30T14:05

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В то время, как США и другие страны Запада пытаются навязать всему миру свою систему ценностей, России и Китаю стоит действовать, исходя из принципа объединения различных культур для их благополучного сосуществования, считает научный сотрудник Института финансовых исследований "Чунъян" Китайского народного университета Лю Чжицинь."Сейчас мы говорим о создании новой, более сильной системы ценностей, нам нужно попытаться понять ценности других и, возможно, внедрить свою систему, которая объединит их", - сказал Лю Чжицинь в ходе дискуссии на тему "Мировой идейно-духовный ландшафт и место России в новой ценностной картографии" на площадке клуба "Валдай".Он отметил, что в мире не существует какой-то единой, всеобщей ценности. "Даже в рамках одной страны у людей существуют разные системы координат", - подчеркнул он, добавив, что обсуждать нужно не то, что такое ценности, а как объединить разные культуры. "Это важный вызов для всех нас", считает эксперт."В западной цивилизации есть разные варианты того, как это сделать. Иногда они навязывают свою систему ценностей другим, они эксплуатируют других людей и лишают их своих взглядов. Это проблема, типичная для США и некоторых европейских стран. Но в Китае мы считаем, что можем координировать и объединять различные системы ценностей, формируя таким образом новое человеческое общество", - сказал Лю Чжицинь.По его словам, в вопросе объединения различных ценностей Китай следует четырем принципам - мир, гармония, общность и обмен опытом и благосостоянием."США и другие страны Запада пытаются завоевать другие государства, распространяя свои системы ценностей. Этим обусловлены и холодная война, и различные вооруженные конфликты ... Сложная задача для России и Китая заключается в том, как объединить разные ценности, чтобы улучшить жизнь для всех нас", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20220629/miroporyadok-1798955698.html

https://ria.ru/20220630/strategiya-1799119265.html

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россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, россия, сша