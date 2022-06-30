МИД Китая потребовал от НАТО прекратить очернение Пекина
Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь потребовал от НАТО прекратить очернение Пекина
© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
© AP Photo / Andy Wong
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Архивное фото
ПЕКИН, 30 июн – РИА Новости. НАТО должна прекратить очернять Китай, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя новую стратегическую концепцию альянса.
По словам дипломата, новая стратегическая концепция НАТО "игнорирует факты, выдавая черное за белое", "очерняет внешнюю политику Китая, делает безответственные замечания о нормальном военном развитии Китая и политике национальной обороны", а также поощряет конфронтацию и менталитет холодной войны и идеологическую предвзятость. "Китай серьезно обеспокоен этим и решительно выступает против этого", - сказал Чжао Лицзянь.
НАТО в своей новой стратегической концепции утверждает, что политика Китая противоречит интересам и ценностям организации.
Новая стратегическая концепция НАТО на период до 2030 года утверждена на саммите в Мадриде. Стратегическая концепция НАТО является ключевым документом альянса. В нем подтверждаются ценности НАТО, цели организации, а также содержится коллективная оценка ситуации в сфере безопасности. "КНР демонстрирует амбиции и проводит политику, противоречащую нашим интересам, нашей безопасности и нашим ценностям", - подчеркивается в концепции.
По мнению НАТО, Китай использует набор политических, экономических и военных мер "для усиления своего присутствия в мире". В альянсе указали, что намерения Китая, цели его военного усиления остаются туманными. "Его злонамеренные гибридные действия или действия в киберпространстве, враждебная риторика, дезинформация нацелены против союзников и угрожают безопасности альянса", - утверждается в концепции.