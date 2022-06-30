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Столтенберг признал, что НАТО платит свою цену в ситуации с Украиной - РИА Новости, 30.06.2022
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Столтенберг признал, что НАТО платит свою цену в ситуации с Украиной
Столтенберг признал, что НАТО платит свою цену в ситуации с Украиной - РИА Новости, 30.06.2022
Столтенберг признал, что НАТО платит свою цену в ситуации с Украиной
Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс платит свою цену в ситуации с Украиной из-за помощи Киеву. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T21:26
2022-06-30T21:26
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
сергей лавров
россия
украина
москва
нато
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс платит свою цену в ситуации с Украиной из-за помощи Киеву."Мы тоже платим цену за эту войну. Но цена, которую мы платим, это что-то, что можно измерить в деньгах, цена, которую платят украинцы, измеряется в жизнях... Цена, которую мы платим, поддерживая Украину, гораздо ниже цены, которую мы заплатим, если не будем поддерживать ее", - заявил Столтенберг в эфире телеканала CNN.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Ранее в МИД РФ заявили, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20220630/nato-1799312901.html
https://ria.ru/20220628/nato-1798566553.html
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дмитрий песков (спецпредставитель президента), сергей лавров, россия, украина, москва, нато
21:26 30.06.2022
 
Столтенберг признал, что НАТО платит свою цену в ситуации с Украиной

Генсек НАТО Столтенберг признал, что альянс платит свою цену из-за помощи Киеву

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг . Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс платит свою цену в ситуации с Украиной из-за помощи Киеву.
"Мы тоже платим цену за эту войну. Но цена, которую мы платим, это что-то, что можно измерить в деньгах, цена, которую платят украинцы, измеряется в жизнях... Цена, которую мы платим, поддерживая Украину, гораздо ниже цены, которую мы заплатим, если не будем поддерживать ее", - заявил Столтенберг в эфире телеканала CNN.
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Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Ранее в МИД РФ заявили, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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