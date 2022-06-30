https://ria.ru/20220630/kiev-1799425917.html

Столтенберг признал, что НАТО платит свою цену в ситуации с Украиной

Столтенберг признал, что НАТО платит свою цену в ситуации с Украиной - РИА Новости, 30.06.2022

Столтенберг признал, что НАТО платит свою цену в ситуации с Украиной

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс платит свою цену в ситуации с Украиной из-за помощи Киеву. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T21:26

2022-06-30T21:26

2022-06-30T21:26

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

сергей лавров

россия

украина

москва

нато

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс платит свою цену в ситуации с Украиной из-за помощи Киеву."Мы тоже платим цену за эту войну. Но цена, которую мы платим, это что-то, что можно измерить в деньгах, цена, которую платят украинцы, измеряется в жизнях... Цена, которую мы платим, поддерживая Украину, гораздо ниже цены, которую мы заплатим, если не будем поддерживать ее", - заявил Столтенберг в эфире телеканала CNN.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Ранее в МИД РФ заявили, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20220630/nato-1799312901.html

https://ria.ru/20220628/nato-1798566553.html

россия

украина

москва

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дмитрий песков (спецпредставитель президента), сергей лавров, россия, украина, москва, нато