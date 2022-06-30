https://ria.ru/20220630/kiev-1799424520.html

Власти Херсона назвали взрыв терактом по заказу Киева

Власти Херсона назвали взрыв терактом по заказу Киева - РИА Новости, 30.06.2022

Власти Херсона назвали взрыв терактом по заказу Киева

Заказчиком террористического акта в Херсоне – взрыва в районе телецентра - являются украинские власти, сообщили РИА Новости в пресс-службе военно-гражданской... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T21:19

2022-06-30T21:19

2022-06-30T21:19

в мире

херсон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Заказчиком террористического акта в Херсоне – взрыва в районе телецентра - являются украинские власти, сообщили РИА Новости в пресс-службе военно-гражданской администрации региона.Взрыв произошел в Херсоне в районе СИЗО, пострадавших в результате взрыва нет, сообщили ранее в ВГА."Это теракт, по заказу Украины", - сообщили в администрации.Проходит расследование происшествия, место теракта оцеплено.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсон

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в мире, херсон