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Власти Херсона назвали взрыв терактом по заказу Киева
Власти Херсона назвали взрыв терактом по заказу Киева - РИА Новости, 30.06.2022
Власти Херсона назвали взрыв терактом по заказу Киева
Заказчиком террористического акта в Херсоне – взрыва в районе телецентра - являются украинские власти, сообщили РИА Новости в пресс-службе военно-гражданской... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T21:19
2022-06-30T21:19
2022-06-30T21:19
в мире
херсон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Заказчиком террористического акта в Херсоне – взрыва в районе телецентра - являются украинские власти, сообщили РИА Новости в пресс-службе военно-гражданской администрации региона.Взрыв произошел в Херсоне в районе СИЗО, пострадавших в результате взрыва нет, сообщили ранее в ВГА."Это теракт, по заказу Украины", - сообщили в администрации.Проходит расследование происшествия, место теракта оцеплено.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, херсон
Власти Херсона назвали взрыв терактом по заказу Киева
Пресс-служба ВГА Херсона: заказчиком теракта акта в районе телецентра является Киев