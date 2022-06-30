Рейтинг@Mail.ru
Россиянам разрешили свободно въезжать в Херсонскую область - РИА Новости, 30.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220630/kherson-1799422132.html
Россиянам разрешили свободно въезжать в Херсонскую область
Россиянам разрешили свободно въезжать в Херсонскую область - РИА Новости, 30.06.2022
Россиянам разрешили свободно въезжать в Херсонскую область
Гражданам России с 30 июня разрешен свободный въезд в Херсонскую область, ранее требовалось наличие родственников или иные обстоятельства, сообщили в Херсонской РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T21:01
2022-06-30T21:01
здоровье - общество
в мире
россия
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790239144_402:0:2902:1406_1920x0_80_0_0_e9a543cc8ee444883b123f5cf6d85470.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Гражданам России с 30 июня разрешен свободный въезд в Херсонскую область, ранее требовалось наличие родственников или иные обстоятельства, сообщили в Херсонской ВГА.Одновременно сообщается, что ограничения снимаются и для въезда в Запорожскую область, однако подтверждения на данный момент этой информации от властей региона нет.Ранее из-за действовавших на границе ограничений для выезда из РФ в Херсонскую или Запорожскую области требовались дополнительные основания — например, наличие родственников.
https://ria.ru/20220629/referendum-1798915706.html
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790239144_519:0:2583:1548_1920x0_80_0_0_6d89ee3dd0d2eeb32d6d2e8bce83ab3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, в мире, россия, запорожская область
21:01 30.06.2022
 
Россиянам разрешили свободно въезжать в Херсонскую область

Россияне смогут свободно посещать Херсонскую и Запорожскую области

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВид на реку Днепр и Херсон
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Вид на реку Днепр и Херсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Гражданам России с 30 июня разрешен свободный въезд в Херсонскую область, ранее требовалось наличие родственников или иные обстоятельства, сообщили в Херсонской ВГА.
"С 30 июня гражданам России разрешен свободный въезд в освобожденную Херсонскую область", - говорится в сообщении администрации в Telegram-канале ВГА.
Одновременно сообщается, что ограничения снимаются и для въезда в Запорожскую область, однако подтверждения на данный момент этой информации от властей региона нет.
Ранее из-за действовавших на границе ограничений для выезда из РФ в Херсонскую или Запорожскую области требовались дополнительные основания — например, наличие родственников.
Военнослужащие РФ возле здания Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 10:06Специальная военная операция на Украине
В Херсонской области готовят референдум о вхождении в состав России
 
Здоровье - ОбществоВ миреРоссияЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала