https://ria.ru/20220630/kherson-1799422132.html

Россиянам разрешили свободно въезжать в Херсонскую область

Россиянам разрешили свободно въезжать в Херсонскую область - РИА Новости, 30.06.2022

Россиянам разрешили свободно въезжать в Херсонскую область

Гражданам России с 30 июня разрешен свободный въезд в Херсонскую область, ранее требовалось наличие родственников или иные обстоятельства, сообщили в Херсонской РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T21:01

2022-06-30T21:01

2022-06-30T21:01

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запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Гражданам России с 30 июня разрешен свободный въезд в Херсонскую область, ранее требовалось наличие родственников или иные обстоятельства, сообщили в Херсонской ВГА.Одновременно сообщается, что ограничения снимаются и для въезда в Запорожскую область, однако подтверждения на данный момент этой информации от властей региона нет.Ранее из-за действовавших на границе ограничений для выезда из РФ в Херсонскую или Запорожскую области требовались дополнительные основания — например, наличие родственников.

https://ria.ru/20220629/referendum-1798915706.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, в мире, россия, запорожская область