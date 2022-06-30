https://ria.ru/20220630/kherson-1799422132.html
Россиянам разрешили свободно въезжать в Херсонскую область
Россиянам разрешили свободно въезжать в Херсонскую область - РИА Новости, 30.06.2022
Россиянам разрешили свободно въезжать в Херсонскую область
Гражданам России с 30 июня разрешен свободный въезд в Херсонскую область, ранее требовалось наличие родственников или иные обстоятельства, сообщили в Херсонской РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T21:01
2022-06-30T21:01
2022-06-30T21:01
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Гражданам России с 30 июня разрешен свободный въезд в Херсонскую область, ранее требовалось наличие родственников или иные обстоятельства, сообщили в Херсонской ВГА.Одновременно сообщается, что ограничения снимаются и для въезда в Запорожскую область, однако подтверждения на данный момент этой информации от властей региона нет.Ранее из-за действовавших на границе ограничений для выезда из РФ в Херсонскую или Запорожскую области требовались дополнительные основания — например, наличие родственников.
https://ria.ru/20220629/referendum-1798915706.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, в мире, россия, запорожская область
Россиянам разрешили свободно въезжать в Херсонскую область
Россияне смогут свободно посещать Херсонскую и Запорожскую области