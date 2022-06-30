https://ria.ru/20220630/kherson-1799206644.html

В Херсоне возобновил работу пенсионный фонд

В Херсоне возобновил работу пенсионный фонд - РИА Новости, 30.06.2022

В Херсоне возобновил работу пенсионный фонд

Пенсионный фонд возобновил работу в Херсоне, у входа в учреждение выстроилась большая очередь, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T11:30

2022-06-30T11:30

2022-06-30T16:37

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ХЕРСОН, 30 июн - РИА Новости. Пенсионный фонд возобновил работу в Херсоне, у входа в учреждение выстроилась большая очередь, передает корреспондент РИА Новости.Пенсионный фонд будет работать с 10.00 до 15.00. Администрация города пригласила всех пенсионеров прийти на верификацию, имея при себе пенсионное удостоверение, паспорт и идентификационный код. Подать документы хотят сотни человек."Сказали приходите записываться. Паспорт, все взяла", - рассказала РИА Новости одна из жительниц города, добавив, что отстоять очередь сегодня не сможет."До этого я получила гуманитарную помощь, спасибо", - уточнила местная жительница.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.

https://ria.ru/20220618/banki-1796501970.html

херсонская область

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херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсонская область , украина, херсон