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В Херсоне возобновил работу пенсионный фонд - РИА Новости, 30.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/kherson-1799206644.html
В Херсоне возобновил работу пенсионный фонд
В Херсоне возобновил работу пенсионный фонд - РИА Новости, 30.06.2022
В Херсоне возобновил работу пенсионный фонд
Пенсионный фонд возобновил работу в Херсоне, у входа в учреждение выстроилась большая очередь, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T11:30
2022-06-30T16:37
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
украина
херсон
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ХЕРСОН, 30 июн - РИА Новости. Пенсионный фонд возобновил работу в Херсоне, у входа в учреждение выстроилась большая очередь, передает корреспондент РИА Новости.Пенсионный фонд будет работать с 10.00 до 15.00. Администрация города пригласила всех пенсионеров прийти на верификацию, имея при себе пенсионное удостоверение, паспорт и идентификационный код. Подать документы хотят сотни человек."Сказали приходите записываться. Паспорт, все взяла", - рассказала РИА Новости одна из жительниц города, добавив, что отстоять очередь сегодня не сможет."До этого я получила гуманитарную помощь, спасибо", - уточнила местная жительница.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
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херсонская область
украина
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в мире, херсонская область , украина, херсон
11:30 30.06.2022 (обновлено: 16:37 30.06.2022)
 
В Херсоне возобновил работу пенсионный фонд

Пенсионеров Херсона пригласили на верификацию в возобновивший работу Пенсионный фонд

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкЛюди стоят в очереди в офис пенсионного фонда в Херсоне, возобновившего работу
Люди стоят в очереди в офис пенсионного фонда в Херсоне, возобновившего работу - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Люди стоят в очереди в офис пенсионного фонда в Херсоне, возобновившего работу
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 30 июн - РИА Новости. Пенсионный фонд возобновил работу в Херсоне, у входа в учреждение выстроилась большая очередь, передает корреспондент РИА Новости.
Пенсионный фонд будет работать с 10.00 до 15.00. Администрация города пригласила всех пенсионеров прийти на верификацию, имея при себе пенсионное удостоверение, паспорт и идентификационный код. Подать документы хотят сотни человек.
"Сказали приходите записываться. Паспорт, все взяла", - рассказала РИА Новости одна из жительниц города, добавив, что отстоять очередь сегодня не сможет.
"До этого я получила гуманитарную помощь, спасибо", - уточнила местная жительница.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьУкраинаХерсон
 
 
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