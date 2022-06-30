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Украинские боевики разместили бронетехнику и артиллерию в лицее в Харькове - РИА Новости, 30.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/kharkov-1799427724.html
Украинские боевики разместили бронетехнику и артиллерию в лицее в Харькове
Украинские боевики разместили бронетехнику и артиллерию в лицее в Харькове - РИА Новости, 30.06.2022
Украинские боевики разместили бронетехнику и артиллерию в лицее в Харькове
Украинские боевики оборудовали казармы и разместили бронетехнику и артиллерию на территории технологического лицея в Харькове, говорится в заявлении... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T21:41
2022-06-30T21:41
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
николаев (украина)
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Украинские боевики оборудовали казармы и разместили бронетехнику и артиллерию на территории технологического лицея в Харькове, говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию."В Харькове на территории технологического лицея №9 боевики украинских вооруженных формирований оборудовали казармы, разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО", - говорится в заявлении.Отмечается, что в Николаеве на территории школы №51 размещены подразделения территориальной обороны, склады с боеприпасами и бронетехника.
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в мире, харьков, николаев (украина)
21:41 30.06.2022
 
Украинские боевики разместили бронетехнику и артиллерию в лицее в Харькове

ВСУ обустроили казармы, разместили технику и артиллерию на территории лицея в Харькове

© Fotolia / lester120Панорама Харькова, Украина
Панорама Харькова, Украина - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© Fotolia / lester120
Панорама Харькова, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Украинские боевики оборудовали казармы и разместили бронетехнику и артиллерию на территории технологического лицея в Харькове, говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.
Харькове на территории технологического лицея №9 боевики украинских вооруженных формирований оборудовали казармы, разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО", - говорится в заявлении.
Отмечается, что в Николаеве на территории школы №51 размещены подразделения территориальной обороны, склады с боеприпасами и бронетехника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковНиколаев (Украина)
 
 
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