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Украинские боевики разместили бронетехнику и артиллерию в лицее в Харькове
Украинские боевики разместили бронетехнику и артиллерию в лицее в Харькове - РИА Новости, 30.06.2022
Украинские боевики разместили бронетехнику и артиллерию в лицее в Харькове
Украинские боевики оборудовали казармы и разместили бронетехнику и артиллерию на территории технологического лицея в Харькове, говорится в заявлении... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T21:41
2022-06-30T21:41
2022-06-30T21:41
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
николаев (украина)
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Украинские боевики оборудовали казармы и разместили бронетехнику и артиллерию на территории технологического лицея в Харькове, говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию."В Харькове на территории технологического лицея №9 боевики украинских вооруженных формирований оборудовали казармы, разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО", - говорится в заявлении.Отмечается, что в Николаеве на территории школы №51 размещены подразделения территориальной обороны, склады с боеприпасами и бронетехника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьков
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, николаев (украина)
Украинские боевики разместили бронетехнику и артиллерию в лицее в Харькове
ВСУ обустроили казармы, разместили технику и артиллерию на территории лицея в Харькове