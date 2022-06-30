https://ria.ru/20220630/kharkov-1799427724.html

Украинские боевики разместили бронетехнику и артиллерию в лицее в Харькове

Украинские боевики разместили бронетехнику и артиллерию в лицее в Харькове - РИА Новости, 30.06.2022

Украинские боевики разместили бронетехнику и артиллерию в лицее в Харькове

Украинские боевики оборудовали казармы и разместили бронетехнику и артиллерию на территории технологического лицея в Харькове, говорится в заявлении... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T21:41

2022-06-30T21:41

2022-06-30T21:41

специальная военная операция на украине

в мире

харьков

николаев (украина)

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Украинские боевики оборудовали казармы и разместили бронетехнику и артиллерию на территории технологического лицея в Харькове, говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию."В Харькове на территории технологического лицея №9 боевики украинских вооруженных формирований оборудовали казармы, разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО", - говорится в заявлении.Отмечается, что в Николаеве на территории школы №51 размещены подразделения территориальной обороны, склады с боеприпасами и бронетехника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьков

николаев (украина)

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, харьков, николаев (украина)