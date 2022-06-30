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Пророссийские власти создали в Харьковской области четыре администрации - РИА Новости, 30.06.2022
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Пророссийские власти создали в Харьковской области четыре администрации
Пророссийские власти создали в Харьковской области четыре администрации - РИА Новости, 30.06.2022
Пророссийские власти создали в Харьковской области четыре администрации
Военно-гражданская администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на освобождённых территориях, сообщил работающий в регионе депутат... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T20:03
2022-06-30T20:03
в мире
жкх
харьковская область
волчанск
изюм (город)
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ЛУГАНСК, 30 июн - РИА Новости. Военно-гражданская администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на освобождённых территориях, сообщил работающий в регионе депутат Народного Совета ЛНР Юрий Юров."Военно-гражданская администрация Харьковской области… определила временные административные границы освобождённых от фашистов территорий. С целью формирования единой централизованной системы государственного управления политическими, социально-экономическими и гуманитарными процессами, глава ВГА утвердил создание администраций, входящих в структуру исполнительных органов на территории четырех районов Харьковской области: Волчанского (административный центр в городе Волчанск), Изюмского (административный центр в городе Изюм), Купянского (административный центр в городе Купянск), Харьковского (административный центр в поселке Казачья Лопань)", - написал Юров в своём Telegram-канале.По его словам, административно-территориальные границы каждого района, за исключением Волчанского, определены в рамках части территории каждого района Харьковской области, находящейся под контролем сил специальной военной операции Российской Федерации. Административно-территориальные границы Волчанского района определены в рамках части территории Чугуевского района Харьковской области, также находящейся под контролем российских войск."На должность и. о. главы ВГА Харьковского района назначен Игорь Телятников. Соответствующий указ подписал глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев", - добавил Юров.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
https://ria.ru/20220628/minoborony-1798631584.html
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в мире, жкх, харьковская область, волчанск, изюм (город)
20:03 30.06.2022
 
Пророссийские власти создали в Харьковской области четыре администрации

ВГА Харьковской области создала четыре районные администрации на освобожденных территориях

© Fotolia / lester120Панорама Харькова
Панорама Харькова - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© Fotolia / lester120
Панорама Харькова. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 июн - РИА Новости. Военно-гражданская администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на освобождённых территориях, сообщил работающий в регионе депутат Народного Совета ЛНР Юрий Юров.
"Военно-гражданская администрация Харьковской области… определила временные административные границы освобождённых от фашистов территорий. С целью формирования единой централизованной системы государственного управления политическими, социально-экономическими и гуманитарными процессами, глава ВГА утвердил создание администраций, входящих в структуру исполнительных органов на территории четырех районов Харьковской области: Волчанского (административный центр в городе Волчанск), Изюмского (административный центр в городе Изюм), Купянского (административный центр в городе Купянск), Харьковского (административный центр в поселке Казачья Лопань)", - написал Юров в своём Telegram-канале.
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По его словам, административно-территориальные границы каждого района, за исключением Волчанского, определены в рамках части территории каждого района Харьковской области, находящейся под контролем сил специальной военной операции Российской Федерации. Административно-территориальные границы Волчанского района определены в рамках части территории Чугуевского района Харьковской области, также находящейся под контролем российских войск.
"На должность и. о. главы ВГА Харьковского района назначен Игорь Телятников. Соответствующий указ подписал глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев", - добавил Юров.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
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В миреЖКХХарьковская областьВолчанскИзюм (город)
 
 
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