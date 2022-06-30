https://ria.ru/20220630/kerimov-1799405688.html

США заблокировали трастовый фонд, приписываемый бизнесмену Керимову

США заблокировали трастовый фонд, приписываемый бизнесмену Керимову - РИА Новости, 30.06.2022

США заблокировали трастовый фонд, приписываемый бизнесмену Керимову

Министерство финансов США заявило о том, что заблокировало приписываемый российскому бизнесмену Сулейману Керимову трастовый фонд объемом в 1 миллиард долларов. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T20:08

2022-06-30T20:08

2022-06-30T20:24

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керимов

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ВАШИНГТОН, 30 июн – РИА Новости. Министерство финансов США заявило о том, что заблокировало приписываемый российскому бизнесмену Сулейману Керимову трастовый фонд объемом в 1 миллиард долларов."Это решение гарантирует, что активы останутся блокированными и недоступными Керимову", - говорится в сообщении.Heritage Trust был создан в 2017 году в штате Делавэр.Американский минфин предупредил, что к фонду применяются те же ограничения, что и к российскому предпринимателю, который находится под санкциями США.

https://ria.ru/20220622/amerika-1797127823.html

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сша, делавэр, керимов