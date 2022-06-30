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США заблокировали трастовый фонд, приписываемый бизнесмену Керимову - РИА Новости, 30.06.2022
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США заблокировали трастовый фонд, приписываемый бизнесмену Керимову
США заблокировали трастовый фонд, приписываемый бизнесмену Керимову - РИА Новости, 30.06.2022
США заблокировали трастовый фонд, приписываемый бизнесмену Керимову
Министерство финансов США заявило о том, что заблокировало приписываемый российскому бизнесмену Сулейману Керимову трастовый фонд объемом в 1 миллиард долларов. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T20:08
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ВАШИНГТОН, 30 июн – РИА Новости. Министерство финансов США заявило о том, что заблокировало приписываемый российскому бизнесмену Сулейману Керимову трастовый фонд объемом в 1 миллиард долларов."Это решение гарантирует, что активы останутся блокированными и недоступными Керимову", - говорится в сообщении.Heritage Trust был создан в 2017 году в штате Делавэр.Американский минфин предупредил, что к фонду применяются те же ограничения, что и к российскому предпринимателю, который находится под санкциями США.
https://ria.ru/20220622/amerika-1797127823.html
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сша, делавэр, керимов
20:08 30.06.2022 (обновлено: 20:24 30.06.2022)
 
США заблокировали трастовый фонд, приписываемый бизнесмену Керимову

Минфин США заблокировал трастовый фонд объемом миллиард долларов, приписываемый Керимову

CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury DepartmentЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury Department
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 июн – РИА Новости. Министерство финансов США заявило о том, что заблокировало приписываемый российскому бизнесмену Сулейману Керимову трастовый фонд объемом в 1 миллиард долларов.
"Это решение гарантирует, что активы останутся блокированными и недоступными Керимову", - говорится в сообщении.
Heritage Trust был создан в 2017 году в штате Делавэр.
Американский минфин предупредил, что к фонду применяются те же ограничения, что и к российскому предпринимателю, который находится под санкциями США.
Футболки китайского производства в магазине Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 08:00
Америка не может не плодить себе противников
 
СШАДелавэрКеримов
 
 
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