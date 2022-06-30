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Пушилин заявил, что речи об отмене казни иностранных наемников пока нет - РИА Новости, 30.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/kazn-1799406779.html
Пушилин заявил, что речи об отмене казни иностранных наемников пока нет
Пушилин заявил, что речи об отмене казни иностранных наемников пока нет - РИА Новости, 30.06.2022
Пушилин заявил, что речи об отмене казни иностранных наемников пока нет
Пока вопрос об обмене приговоренных к смертной казни иностранных наемников не обсуждается, заявил в четверг глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T20:11
2022-06-30T20:27
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
игорь конашенков
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пока вопрос об обмене приговоренных к смертной казни иностранных наемников не обсуждается, заявил в четверг глава ДНР Денис Пушилин."На данном этапе этот вопрос даже не обсуждается", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на соответствующий вопрос.Кроме того, глава ДНР подчеркнул, что трибунал над боевиками украинского нацбатальона "Азов" не отменяется из-за обмена военнопленными, который состоялся на днях, он неизбежен."Ни в коем случае трибунал не отменяется, планы не изменяются, и то количество рядовых "азовцев", которые, я подчеркну, имеют увечья и не встанут в строй, не может повлиять вообще на те планы, которые мы строили. ... Трибунал неизбежен, планы ничто по трибуналу не может нарушить", - сказал Пушилин в эфире "России 1".Обмен военнопленными 144 на 144 состоялся 29 июня по прямому указанию верховного главнокомандующего РФ с целью сохранения жизни и здоровья российских военных, бойцов ДНР и ЛНР, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.Ранее Пушилин заявлял, что трибунал над боевиками украинского нацбатальона "Азов" может быть проведен до конца лета.Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода "Азовсталь".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, здоровье - общество, игорь конашенков, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика
20:11 30.06.2022 (обновлено: 20:27 30.06.2022)
 
Пушилин заявил, что речи об отмене казни иностранных наемников пока нет

Пушилин: речи об отмене приговоренных к смертной казни иностранных наемников пока нет

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин дает интервью на стенде РИА Новости, представленном на Петербургском международном экономическом форуме - 2022.
Глава ДНР Денис Пушилин дает интервью на стенде РИА Новости, представленном на Петербургском международном экономическом форуме - 2022. - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пока вопрос об обмене приговоренных к смертной казни иностранных наемников не обсуждается, заявил в четверг глава ДНР Денис Пушилин.
"На данном этапе этот вопрос даже не обсуждается", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на соответствующий вопрос.
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Кроме того, глава ДНР подчеркнул, что трибунал над боевиками украинского нацбатальона "Азов" не отменяется из-за обмена военнопленными, который состоялся на днях, он неизбежен.
"Ни в коем случае трибунал не отменяется, планы не изменяются, и то количество рядовых "азовцев", которые, я подчеркну, имеют увечья и не встанут в строй, не может повлиять вообще на те планы, которые мы строили. ... Трибунал неизбежен, планы ничто по трибуналу не может нарушить", - сказал Пушилин в эфире "России 1".
Обмен военнопленными 144 на 144 состоялся 29 июня по прямому указанию верховного главнокомандующего РФ с целью сохранения жизни и здоровья российских военных, бойцов ДНР и ЛНР, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Глава ДНР Денис Пушилин на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
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Глава ДНР Пушилин рассказал, что ускорит ход спецоперации
Ранее Пушилин заявлял, что трибунал над боевиками украинского нацбатальона "Азов" может быть проведен до конца лета.
Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода "Азовсталь".
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗдоровье - ОбществоИгорь КонашенковДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная Республика
 
 
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