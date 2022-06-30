https://ria.ru/20220630/kazn-1799406779.html

Пушилин заявил, что речи об отмене казни иностранных наемников пока нет

Пушилин заявил, что речи об отмене казни иностранных наемников пока нет - РИА Новости, 30.06.2022

Пушилин заявил, что речи об отмене казни иностранных наемников пока нет

Пока вопрос об обмене приговоренных к смертной казни иностранных наемников не обсуждается, заявил в четверг глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T20:11

2022-06-30T20:11

2022-06-30T20:27

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пока вопрос об обмене приговоренных к смертной казни иностранных наемников не обсуждается, заявил в четверг глава ДНР Денис Пушилин."На данном этапе этот вопрос даже не обсуждается", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на соответствующий вопрос.Кроме того, глава ДНР подчеркнул, что трибунал над боевиками украинского нацбатальона "Азов" не отменяется из-за обмена военнопленными, который состоялся на днях, он неизбежен."Ни в коем случае трибунал не отменяется, планы не изменяются, и то количество рядовых "азовцев", которые, я подчеркну, имеют увечья и не встанут в строй, не может повлиять вообще на те планы, которые мы строили. ... Трибунал неизбежен, планы ничто по трибуналу не может нарушить", - сказал Пушилин в эфире "России 1".Обмен военнопленными 144 на 144 состоялся 29 июня по прямому указанию верховного главнокомандующего РФ с целью сохранения жизни и здоровья российских военных, бойцов ДНР и ЛНР, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.Ранее Пушилин заявлял, что трибунал над боевиками украинского нацбатальона "Азов" может быть проведен до конца лета.Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода "Азовсталь".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220630/spetsoperatsiya-1799408977.html

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, игорь конашенков, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика