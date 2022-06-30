20:11 30.06.2022 (обновлено: 20:27 30.06.2022)
Пушилин заявил, что речи об отмене казни иностранных наемников пока нет
Пушилин: речи об отмене приговоренных к смертной казни иностранных наемников пока нет
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин дает интервью на стенде РИА Новости, представленном на Петербургском международном экономическом форуме - 2022.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пока вопрос об обмене приговоренных к смертной казни иностранных наемников не обсуждается, заявил в четверг глава ДНР Денис Пушилин.
"На данном этапе этот вопрос даже не обсуждается", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на соответствующий вопрос.
Кроме того, глава ДНР подчеркнул, что трибунал над боевиками украинского нацбатальона "Азов" не отменяется из-за обмена военнопленными, который состоялся на днях, он неизбежен.
"Ни в коем случае трибунал не отменяется, планы не изменяются, и то количество рядовых "азовцев", которые, я подчеркну, имеют увечья и не встанут в строй, не может повлиять вообще на те планы, которые мы строили. ... Трибунал неизбежен, планы ничто по трибуналу не может нарушить", - сказал Пушилин в эфире "России 1".
Обмен военнопленными 144 на 144 состоялся 29 июня по прямому указанию верховного главнокомандующего РФ с целью сохранения жизни и здоровья российских военных, бойцов ДНР и ЛНР, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ранее Пушилин заявлял, что трибунал над боевиками украинского нацбатальона "Азов" может быть проведен до конца лета.
Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода "Азовсталь".