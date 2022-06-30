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Во ФСИН высказались против отмены моратория на смертную казнь - РИА Новости, 30.06.2022
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Во ФСИН высказались против отмены моратория на смертную казнь
Во ФСИН высказались против отмены моратория на смертную казнь - РИА Новости, 30.06.2022
Во ФСИН высказались против отмены моратория на смертную казнь
Во ФСИН России считают, что не надо возвращать смертную казнь, так как люди должны иметь шанс исправиться, а палачи, приводящие приговор в исполнение "плохо... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T18:42
2022-06-30T18:42
общество
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
константин чуйченко
казнь
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C.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Во ФСИН России считают, что не надо возвращать смертную казнь, так как люди должны иметь шанс исправиться, а палачи, приводящие приговор в исполнение "плохо заканчивают", сообщил на сессии Петербургского международного юридического форума министр юстиции РФ Константин Чуйченко.На сессии ПМЮФ с участием режиссера Никиты Михалкова была затронута тема моратория на смертную казнь в России.Чуйченко напомнил, что Минюст курирует ФСИН России, которая в свое время приводила в исполнение приговоры о смертной казни."Я, готовясь к нашей встрече, взял и позвонил заместителю директора ФСИН, который настоящий профессионал… Я ему задал четкий вопрос: ваше отношение к проблеме смертной казни? Я был удивлен, когда он мне ответил: "Не надо этого делать". И два аргумента привел. Первое - это люди, не надо отбирать шанс все-таки исправиться, какой бы поступок живодерский они ни совершили. И второе он мне сказал: "А кто будет исполнять?" Сказал, наши люди, которые этим занимались, которым это было поручено, они все плохо кончили. Господь бог - дословно цитирую - все видит, и палачей не прощает", - сказал Чуйченко.
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общество, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), константин чуйченко, казнь
18:42 30.06.2022
 
Во ФСИН высказались против отмены моратория на смертную казнь

Министр юстиции Чуйченко: во ФСИН считают, что смертную казнь в России возвращать не надо

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСотрудник ФСИН
Сотрудник ФСИН - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сотрудник ФСИН. Архивное фото
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C.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Во ФСИН России считают, что не надо возвращать смертную казнь, так как люди должны иметь шанс исправиться, а палачи, приводящие приговор в исполнение "плохо заканчивают", сообщил на сессии Петербургского международного юридического форума министр юстиции РФ Константин Чуйченко.
На сессии ПМЮФ с участием режиссера Никиты Михалкова была затронута тема моратория на смертную казнь в России.
Чуйченко напомнил, что Минюст курирует ФСИН России, которая в свое время приводила в исполнение приговоры о смертной казни.
"Я, готовясь к нашей встрече, взял и позвонил заместителю директора ФСИН, который настоящий профессионал… Я ему задал четкий вопрос: ваше отношение к проблеме смертной казни? Я был удивлен, когда он мне ответил: "Не надо этого делать". И два аргумента привел. Первое - это люди, не надо отбирать шанс все-таки исправиться, какой бы поступок живодерский они ни совершили. И второе он мне сказал: "А кто будет исполнять?" Сказал, наши люди, которые этим занимались, которым это было поручено, они все плохо кончили. Господь бог - дословно цитирую - все видит, и палачей не прощает", - сказал Чуйченко.
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ОбществоРоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Константин ЧуйченкоКазнь
 
 
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