https://ria.ru/20220630/kazn-1799383308.html

Во ФСИН высказались против отмены моратория на смертную казнь

Во ФСИН высказались против отмены моратория на смертную казнь - РИА Новости, 30.06.2022

Во ФСИН высказались против отмены моратория на смертную казнь

Во ФСИН России считают, что не надо возвращать смертную казнь, так как люди должны иметь шанс исправиться, а палачи, приводящие приговор в исполнение "плохо... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T18:42

2022-06-30T18:42

2022-06-30T18:42

общество

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

константин чуйченко

казнь

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C.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Во ФСИН России считают, что не надо возвращать смертную казнь, так как люди должны иметь шанс исправиться, а палачи, приводящие приговор в исполнение "плохо заканчивают", сообщил на сессии Петербургского международного юридического форума министр юстиции РФ Константин Чуйченко.На сессии ПМЮФ с участием режиссера Никиты Михалкова была затронута тема моратория на смертную казнь в России.Чуйченко напомнил, что Минюст курирует ФСИН России, которая в свое время приводила в исполнение приговоры о смертной казни."Я, готовясь к нашей встрече, взял и позвонил заместителю директора ФСИН, который настоящий профессионал… Я ему задал четкий вопрос: ваше отношение к проблеме смертной казни? Я был удивлен, когда он мне ответил: "Не надо этого делать". И два аргумента привел. Первое - это люди, не надо отбирать шанс все-таки исправиться, какой бы поступок живодерский они ни совершили. И второе он мне сказал: "А кто будет исполнять?" Сказал, наши люди, которые этим занимались, которым это было поручено, они все плохо кончили. Господь бог - дословно цитирую - все видит, и палачей не прощает", - сказал Чуйченко.

https://ria.ru/20220630/kazn-1799249062.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), константин чуйченко, казнь