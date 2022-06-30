https://ria.ru/20220630/kazn-1799383308.html
Во ФСИН высказались против отмены моратория на смертную казнь
Во ФСИН высказались против отмены моратория на смертную казнь - РИА Новости, 30.06.2022
Во ФСИН высказались против отмены моратория на смертную казнь
Во ФСИН России считают, что не надо возвращать смертную казнь, так как люди должны иметь шанс исправиться, а палачи, приводящие приговор в исполнение "плохо... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T18:42
2022-06-30T18:42
2022-06-30T18:42
общество
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
константин чуйченко
казнь
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C.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Во ФСИН России считают, что не надо возвращать смертную казнь, так как люди должны иметь шанс исправиться, а палачи, приводящие приговор в исполнение "плохо заканчивают", сообщил на сессии Петербургского международного юридического форума министр юстиции РФ Константин Чуйченко.На сессии ПМЮФ с участием режиссера Никиты Михалкова была затронута тема моратория на смертную казнь в России.Чуйченко напомнил, что Минюст курирует ФСИН России, которая в свое время приводила в исполнение приговоры о смертной казни."Я, готовясь к нашей встрече, взял и позвонил заместителю директора ФСИН, который настоящий профессионал… Я ему задал четкий вопрос: ваше отношение к проблеме смертной казни? Я был удивлен, когда он мне ответил: "Не надо этого делать". И два аргумента привел. Первое - это люди, не надо отбирать шанс все-таки исправиться, какой бы поступок живодерский они ни совершили. И второе он мне сказал: "А кто будет исполнять?" Сказал, наши люди, которые этим занимались, которым это было поручено, они все плохо кончили. Господь бог - дословно цитирую - все видит, и палачей не прощает", - сказал Чуйченко.
https://ria.ru/20220630/kazn-1799249062.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), константин чуйченко, казнь
Во ФСИН высказались против отмены моратория на смертную казнь
Министр юстиции Чуйченко: во ФСИН считают, что смертную казнь в России возвращать не надо
C.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Во ФСИН России считают, что не надо возвращать смертную казнь, так как люди должны иметь шанс исправиться, а палачи, приводящие приговор в исполнение "плохо заканчивают", сообщил на сессии Петербургского международного юридического форума министр юстиции РФ Константин Чуйченко.
На сессии ПМЮФ с участием режиссера Никиты Михалкова
была затронута тема моратория на смертную казнь в России
.
Чуйченко напомнил, что Минюст курирует ФСИН
России, которая в свое время приводила в исполнение приговоры о смертной казни.
"Я, готовясь к нашей встрече, взял и позвонил заместителю директора ФСИН, который настоящий профессионал… Я ему задал четкий вопрос: ваше отношение к проблеме смертной казни? Я был удивлен, когда он мне ответил: "Не надо этого делать". И два аргумента привел. Первое - это люди, не надо отбирать шанс все-таки исправиться, какой бы поступок живодерский они ни совершили. И второе он мне сказал: "А кто будет исполнять?" Сказал, наши люди, которые этим занимались, которым это было поручено, они все плохо кончили. Господь бог - дословно цитирую - все видит, и палачей не прощает", - сказал Чуйченко.