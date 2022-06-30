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В США водителю фуры, в которой погибли мигранты, грозит смертная казнь

В США водителю фуры, в которой погибли мигранты, грозит смертная казнь - РИА Новости, 30.06.2022

В США водителю фуры, в которой погибли мигранты, грозит смертная казнь

Водителю фуры, в которой погибли 53 мигранта, Омеро Заморано и его сообщнику Кристиану Мартинесу грозит смертная казнь, по делу проходят еще два человека, им... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T04:06

2022-06-30T04:06

2022-06-30T04:28

в мире

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Водителю фуры, в которой погибли 53 мигранта, Омеро Заморано и его сообщнику Кристиану Мартинесу грозит смертная казнь, по делу проходят еще два человека, им грозит лишение свободы до десяти лет, говорится в пресс-релизе минюста США.Фуру с людьми обнаружили на небольшой дороге в Техасе, ведущей к шоссе. По заявлению пожарного департамента Сан Антонио, в кузове не было воды и кондиционера."Заморано обвиняется по уголовному делу по пункту обвинения в незаконной перевозке иностранцев, повлекшей смерть. Он родом из Браунсвилла, но проживает в Пасадене, штат Техас. Если Заморано признают виновным, ему грозит пожизненное заключение или, возможно, смертная казнь. Судья федерального окружного суда вынесет любой приговор после рассмотрения Руководящих принципов вынесения приговоров в США и других установленных законом вещей", — говорится в пресс-релизе.Согласно документу, обвинения "в сговоре с целью перевозки нелегалов, повлекшей за собой смерть" предъявлены Кристиану Мартинесу."Если Мартинеса признают виновным, ему грозит пожизненное заключение или смертная казнь", — сообщается в релизе.Также обвинения в незаконном хранении оружия были предъявлены двум гражданам Мексики — Хуану Мендесу и Хуану Бильбао. По данным правоохранителей, им принадлежала регистрация на прицеп фуры, в которой погибли мигранты. Им грозит до десяти лет лишения свободы.Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что эти события происходят из-за процветающей торговли людьми и отсутствия контроля на мексиканско-американской границе и внутри Штатов.Миграционный поток из стран Латинской Америки в направлении США вновь достиг максимальных цифр на фоне экономических сложностей в государствах региона, усугубленных пандемией. Власти Мексики в 2021 году депортировали из страны более 114 тысяч путешествующих нелегалов, количество задержанных властями США на границе с Мексикой за последние девять месяцев превысило миллион человек.

https://ria.ru/20220628/migranty-1798599090.html

https://ria.ru/20220628/poezd-1798592656.html

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в мире, андрес мануэль лопес обрадор, мексика, сша, техас