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Медведев назвал блокаду Калининграда русофобским приступом Литвы
Медведев назвал блокаду Калининграда русофобским приступом Литвы - РИА Новости, 30.06.2022
Медведев назвал блокаду Калининграда русофобским приступом Литвы
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о запрете транзита в Калининград, заявил, что из ЕС Литву никто на эти меры не подвигал, возможно, это их... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T13:59
2022-06-30T13:59
2022-06-30T15:07
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о запрете транзита в Калининград, заявил, что из ЕС Литву никто на эти меры не подвигал, возможно, это их русофобский приступ или прилетело из-за океана."Скажем прямо, ведь никто Литву как государство и отдельных политических деятелей этого прибалтийского государства на такие меры не подвигал. Им никто не говорил со стороны Евросоюза, что это нужно сделать. Во всяком случае, публикаций на эту тему не было", - сказал он на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума.
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в мире, россия, дмитрий медведев, евросоюз, литва, калининград
13:59 30.06.2022 (обновлено: 15:07 30.06.2022)
Медведев назвал блокаду Калининграда русофобским приступом Литвы
Медведев: в ЕС никто не требовал от Литвы запрещать транзит в Калининград