https://ria.ru/20220630/kaliningrad-1799263000.html

Медведев назвал блокаду Калининграда русофобским приступом Литвы

Медведев назвал блокаду Калининграда русофобским приступом Литвы - РИА Новости, 30.06.2022

Медведев назвал блокаду Калининграда русофобским приступом Литвы

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о запрете транзита в Калининград, заявил, что из ЕС Литву никто на эти меры не подвигал, возможно, это их... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T13:59

2022-06-30T13:59

2022-06-30T15:07

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дмитрий медведев

евросоюз

литва

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С.- ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о запрете транзита в Калининград, заявил, что из ЕС Литву никто на эти меры не подвигал, возможно, это их русофобский приступ или прилетело из-за океана."Скажем прямо, ведь никто Литву как государство и отдельных политических деятелей этого прибалтийского государства на такие меры не подвигал. Им никто не говорил со стороны Евросоюза, что это нужно сделать. Во всяком случае, публикаций на эту тему не было", - сказал он на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума.

https://ria.ru/20220630/litva-1799150458.html

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в мире, россия, дмитрий медведев, евросоюз, литва, калининград