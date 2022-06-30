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В ЕС заявили, что не получали от ЕК рекомендаций по транзиту в Калининград - РИА Новости, 30.06.2022
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В ЕС заявили, что не получали от ЕК рекомендаций по транзиту в Калининград
В ЕС заявили, что не получали от ЕК рекомендаций по транзиту в Калининград - РИА Новости, 30.06.2022
В ЕС заявили, что не получали от ЕК рекомендаций по транзиту в Калининград
Еврокомиссия пока не публиковала новые рекомендации по транзиту товаров в Калининград из остальной части России через Литву, сроков публикации также нет,... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T13:22
2022-06-30T13:34
в мире
евросоюз
еврокомиссия
литва
россия
калининград
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БРЮССЕЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Еврокомиссия пока не публиковала новые рекомендации по транзиту товаров в Калининград из остальной части России через Литву, сроков публикации также нет, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Дана Спинант.Ранее источник в Еврокомиссии сообщил РИА Новости, что ЕК находится в тесном контакте с властями Литвы по транзиту товаров в Калининград и в развитие ситуации будет давать дополнительные инструкции. В Комиссии пояснили, что проверки Литвы в отношении транзитных товаров "целенаправленны, соразмерны и эффективны, они будут основаны на разумном взаимодействии, чтобы избежать уклонения от исполнения санкций при обеспечении свободного транзита".В ЕК также уточнили, что проблема с транзитом ряда товаров в Калининград возникла только сейчас, "поскольку ряд санкций ЕС в отношении России (металлургия и стройматериалы) вступили в силу только сейчас после небольшого переходного периода". Это означает, что "Литва теперь применяет дополнительные проверки в отношении автомобильного и железнодорожного транзита через территорию ЕС", указали в Еврокомиссии.В ЕК также подчеркнули, что текущая ситуация – это "не блокада, мы всегда говорили, что поставки в Калининград товаров первой необходимости остаются беспрепятственными".Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в РФ, ещё в начале апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается всего грузового транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза.Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс не пойдет на уступки России в вопросе транзита товаров в Калининградскую область.
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в мире, евросоюз, еврокомиссия, литва, россия, калининград
13:22 30.06.2022 (обновлено: 13:34 30.06.2022)
 
В ЕС заявили, что не получали от ЕК рекомендаций по транзиту в Калининград

Представитель ЕС: ЕК не давала рекомендаций по транзиту в Калининград через Литву

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожная сортировочная станция в Калининграде
Железнодорожная сортировочная станция в Калининграде - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Железнодорожная сортировочная станция в Калининграде. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Еврокомиссия пока не публиковала новые рекомендации по транзиту товаров в Калининград из остальной части России через Литву, сроков публикации также нет, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Дана Спинант.
"Мы не можем разглашать содержание возможных будущих инструкций. Мы находимся в контакте с властями Литвы, любые дополнительные инструкции будут доведены до всех государств ЕС, будут опубликованы по мере готовности, но ничего нового по этому вопросу пока сказать не можем", - сказала она.
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В ЕК также уточнили, что проблема с транзитом ряда товаров в Калининград возникла только сейчас, "поскольку ряд санкций ЕС в отношении России (металлургия и стройматериалы) вступили в силу только сейчас после небольшого переходного периода". Это означает, что "Литва теперь применяет дополнительные проверки в отношении автомобильного и железнодорожного транзита через территорию ЕС", указали в Еврокомиссии.
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В ЕК также подчеркнули, что текущая ситуация – это "не блокада, мы всегда говорили, что поставки в Калининград товаров первой необходимости остаются беспрепятственными".
Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в РФ, ещё в начале апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается всего грузового транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза.
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