10:35 30.06.2022 (обновлено: 14:24 30.06.2022)
Судно с грузами для Калининграда прибыло в морской торговый порт
Судно "Холмогоры" с грузами для Калининграда прибыло в морской торговый порт
© Фото : пресс-служба правительства Калининградской областиГрузовое судно "Холмогоры" в порту Калининграда
КАЛИНИНГРАД, 30 июн — РИА Новости. Сухогруз "Холмогоры" прибыл в Калининградский морской торговый порт для обеспечения поставок в регион на фоне ограничения транзита грузов через Литву, сообщил губернатор Антон Алиханов.
"Прямо сейчас в Калининградском морском торговом порту швартуется сухогруз "Холмогоры", часть нашего "морского моста" до Санкт-Петербурга. Добро пожаловать в Калининград, самые западные морские ворота страны", — написал он в Telegram-канале.
© Фото : пресс-служба правительства Калининградской областиГрузовое судно "Холмогоры" в порту Калининграда
Грузовое судно "Холмогоры" в порту Калининграда
ЕС перестал пропускать грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России, с начала апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается всего грузового транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза. Вильнюс уведомил Калининградскую область о прекращении с 18 июня транзита товаров: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и некоторых других категорий, которые суммарно составляют около 50 процентов всего транзита в регион.
Губернатор Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса. Перевозка нефтепродуктов в регион через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. По ее словам, в Вильнюсе должны понимать, что оценка подобных действий Москвой как враждебных означает, что сейчас "уже не до разговоров". Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не отменят.