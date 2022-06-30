https://ria.ru/20220630/izrail-1799273711.html
Беннет передал полномочия премьера Израиля Лапиду
Беннет передал полномочия премьера Израиля Лапиду - РИА Новости, 30.06.2022
Беннет передал полномочия премьера Израиля Лапиду
Состоялась церемония передачи полномочий премьер-министра Израиля от занимавшего эту должность в последний год Нафтали Беннета главе МИД Израиля Яиру Лапиду,... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T14:36
2022-06-30T14:36
2022-06-30T14:54
израиль
в мире
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
нафтали беннет
кнессет израиля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749469517_0:0:3009:1693_1920x0_80_0_0_f0870a386870e80da33ac345de6992f5.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 июн - РИА Новости. Состоялась церемония передачи полномочий премьер-министра Израиля от занимавшего эту должность в последний год Нафтали Беннета главе МИД Израиля Яиру Лапиду, сообщила канцелярия главы правительства."Сегодня (четверг, 30 июня 2022 г.) уходящий премьер-министр Нафтали Беннет и новый премьер-министр Яир Лапид провели скромную церемонию передачи власти в канцелярии премьер-министра в Иерусалиме", - говорится в сообщении канцелярии. Отмечается, что на церемонии присутствовали высокопоставленные должностные лица Израиля и члены семей Беннета и Лапида.Беннет поблагодарил Лапида и сказал напутственные слова своему преемнику и членам его семьи. Лапид станет премьер-министром на время переходного периода до внеочередных парламентских выборов, которые назначены на 1 ноября. Утром в четверг парламент Израиля проголосовал во втором и третьем чтениях за самороспуск, свидетельствовали кадры трансляции официального телеканала Кнессета.В июне прошлого года лидер партии "Ямина" Нафтали Беннет стал новым премьер-министром Израиля. Кнессет проголосовал за вотум доверия новому правительству Израиля, которое на ближайшие примерно два года возглавил Беннет, и теперь, согласно коалиционным договорённостям, его сменит лидер "Еш Атид" Яир Лапид. Коалиция, которую удалось сформировать лидеру оппозиционной партии "Еш Атид" Яиру Лапиду по итогам выборов в Кнессет 24-го созыва, получила название "Блок перемен" и опирается на минимальное парламентское большинство - 61 депутатский голос в 120-местном Кнессете.Выборы в Кнессет 24-го созыва прошли 23 марта и стали четвертыми подряд досрочными выборами за два года после того, как парламент предыдущего созыва проголосовал за самороспуск. По итогам выборов лидер победившей партии должен был собрать коалицию большинства, для чего ему нужно получить поддержку как минимум 61 депутата из 120. Невозможность сформировать устойчивое правительство привела к четырем подряд парламентским выборам за последние два года.
https://ria.ru/20220629/izrail-1799104812.html
https://ria.ru/20220630/izrail-1799209500.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749469517_277:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_9aaa2a329c4f69c3da881be336280833.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, в мире, яир лапид (министр иностранных дел израиля), нафтали беннет, кнессет израиля
Материал дополняется
14:36 30.06.2022 (обновлено: 14:54 30.06.2022)
Беннет передал полномочия премьера Израиля Лапиду
Беннет передал полномочия премьера Израиля Яиру Лапиду
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 июн - РИА Новости. Состоялась церемония передачи полномочий премьер-министра Израиля от занимавшего эту должность в последний год Нафтали Беннета главе МИД Израиля Яиру Лапиду, сообщила канцелярия главы правительства.
"Сегодня (четверг, 30 июня 2022 г.) уходящий премьер-министр Нафтали Беннет
и новый премьер-министр Яир Лапид
провели скромную церемонию передачи власти в канцелярии премьер-министра в Иерусалиме", - говорится в сообщении канцелярии. Отмечается, что на церемонии присутствовали высокопоставленные должностные лица Израиля
и члены семей Беннета и Лапида.
Беннет поблагодарил Лапида и сказал напутственные слова своему преемнику и членам его семьи. Лапид станет премьер-министром на время переходного периода до внеочередных парламентских выборов, которые назначены на 1 ноября. Утром в четверг парламент Израиля проголосовал во втором и третьем чтениях за самороспуск, свидетельствовали кадры трансляции официального телеканала Кнессета
.
В июне прошлого года лидер партии "Ямина" Нафтали Беннет стал новым премьер-министром Израиля. Кнессет проголосовал за вотум доверия новому правительству Израиля, которое на ближайшие примерно два года возглавил Беннет, и теперь, согласно коалиционным договорённостям, его сменит лидер "Еш Атид" Яир Лапид. Коалиция, которую удалось сформировать лидеру оппозиционной партии "Еш Атид" Яиру Лапиду по итогам выборов в Кнессет 24-го созыва, получила название "Блок перемен" и опирается на минимальное парламентское большинство - 61 депутатский голос в 120-местном Кнессете.
Выборы в Кнессет 24-го созыва прошли 23 марта и стали четвертыми подряд досрочными выборами за два года после того, как парламент предыдущего созыва проголосовал за самороспуск. По итогам выборов лидер победившей партии должен был собрать коалицию большинства, для чего ему нужно получить поддержку как минимум 61 депутата из 120. Невозможность сформировать устойчивое правительство привела к четырем подряд парламентским выборам за последние два года.