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Иран готов участвовать в транспортировке зерна через коридор в Черном море - РИА Новости, 30.06.2022
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Иран готов участвовать в транспортировке зерна через коридор в Черном море
Иран готов участвовать в транспортировке зерна через коридор в Черном море - РИА Новости, 30.06.2022
Иран готов участвовать в транспортировке зерна через коридор в Черном море
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил о готовности Тегерана участвовать в... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T22:46
2022-06-30T22:47
в мире
цены на нефть
владимир путин
украина
тегеран (город)
россия
мид ирана
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил о готовности Тегерана участвовать в транспортировке зерна через коридор в Черном море."Отношения между Исламской Республикой Иран и Украиной на протяжении последних трех десятилетий всегда основывались на дружбе, уважении, взаимной выгоде и сотрудничестве, и мы готовы участвовать в рамках соглашения, которое будет создано для реализации зерновых перевозок через коридор в Черном море", - приводит агентство IRNA слова Абдоллахиана.Помимо этого, глава МИД Ирана пригласил Кулебу посетить Тегеран.Абдоллахиан также добавил, что Тегеран, обращая внимание на корень возникшего кризиса между РФ и Украиной, выступает против военных действий и не считает "войну" подходящим решением проблемы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220627/briks-1798582596.html
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в мире, цены на нефть, владимир путин, украина, тегеран (город), россия, мид ирана
22:46 30.06.2022 (обновлено: 22:47 30.06.2022)
 
Иран готов участвовать в транспортировке зерна через коридор в Черном море

Гдава МИД Абдоллахиан: Иран готов участвовать в транспортировке зерна через Черное море

© РИА Новости / Виталий ТимкивУборка озимой пшеницы на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края
Уборка озимой пшеницы на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Уборка озимой пшеницы на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил о готовности Тегерана участвовать в транспортировке зерна через коридор в Черном море.
"Отношения между Исламской Республикой Иран и Украиной на протяжении последних трех десятилетий всегда основывались на дружбе, уважении, взаимной выгоде и сотрудничестве, и мы готовы участвовать в рамках соглашения, которое будет создано для реализации зерновых перевозок через коридор в Черном море", - приводит агентство IRNA слова Абдоллахиана.
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Помимо этого, глава МИД Ирана пригласил Кулебу посетить Тегеран.
Абдоллахиан также добавил, что Тегеран, обращая внимание на корень возникшего кризиса между РФ и Украиной, выступает против военных действий и не считает "войну" подходящим решением проблемы.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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