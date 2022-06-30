https://ria.ru/20220630/iran-1799378976.html
США призвали Иран отказаться от дополнительных требований по СВПД
США призвали Иран отказаться от дополнительных требований по СВПД - РИА Новости, 30.06.2022
США призвали Иран отказаться от дополнительных требований по СВПД
США готовы достичь договоренности по СВПД и исполнять ее, только если Иран откажется от своих дополнительных требований, выходящих за рамки плана, заявил... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T18:35
2022-06-30T18:35
2022-06-30T18:42
в мире
цены на нефть
иран
совет безопасности оон
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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ООН, 30 июн - РИА Новости. США готовы достичь договоренности по СВПД и исполнять ее, только если Иран откажется от своих дополнительных требований, выходящих за рамки плана, заявил зампостпреда США при ООН Ричард Миллс.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию.В начале недели иранские власти объявили, что переговоры теперь будут проходить в одной из стран Персидского залива, немедленно созвав первый пробный раунд. Однако иранское агентство Tasnim спустя два дня переговорного процесса сообщило, что переговоры завершились безрезультатно, так как американская делегация не захотела рассматривать требования Ирана о соблюдении его экономической выгоды в окончательном варианте соглашения.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, иран, совет безопасности оон, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
18:35 30.06.2022 (обновлено: 18:42 30.06.2022)
США призвали Иран отказаться от дополнительных требований по СВПД
Зампостпреда США при ООН Миллс призвал Иран отказаться от дополнительных условий по СВПД
ООН, 30 июн - РИА Новости. США готовы достичь договоренности по СВПД и исполнять ее, только если Иран откажется от своих дополнительных требований, выходящих за рамки плана, заявил зампостпреда США при ООН Ричард Миллс.
"Мы можем заключить сделку и исполнять ее только в том случае, если Иран
откажется от своих дополнительных требований, которые выходят за рамки СВПД
", - сказал Миллс на заседании СБ ООН
.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию.
В начале недели иранские власти объявили, что переговоры теперь будут проходить в одной из стран Персидского залива, немедленно созвав первый пробный раунд. Однако иранское агентство Tasnim спустя два дня переговорного процесса сообщило, что переговоры завершились безрезультатно, так как американская делегация не захотела рассматривать требования Ирана о соблюдении его экономической выгоды в окончательном варианте соглашения.