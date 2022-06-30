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Песков заявил, что в графике Путина нет разговора с президентом Шри-Ланки - РИА Новости, 30.06.2022
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Песков заявил, что в графике Путина нет разговора с президентом Шри-Ланки
Песков заявил, что в графике Путина нет разговора с президентом Шри-Ланки - РИА Новости, 30.06.2022
Песков заявил, что в графике Путина нет разговора с президентом Шри-Ланки
В графике президента РФ Владимира Путина нет разговора с президентом Шри-Ланки Готабайей Раджапакса, если предложение поступит – оно будет рассмотрено, заявил... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T14:33
2022-06-30T14:38
владимир путин
цены на нефть
готабая раджапакса
шри-ланка
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В графике президента РФ Владимира Путина нет разговора с президентом Шри-Ланки Готабайей Раджапакса, если предложение поступит – оно будет рассмотрено, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее источник, близкий к администрации ланкийского президента, сообщил изданию Daily Mirror, что президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса направил российскому лидеру Владимиру Путину письмо с просьбой о сотрудничестве в закупках нефти.Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. В середине апреля власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ. Внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.Экономический кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с отключениями электроэнергии из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.
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владимир путин, цены на нефть, готабая раджапакса, шри-ланка, мвф
14:33 30.06.2022 (обновлено: 14:38 30.06.2022)
 
Песков заявил, что в графике Путина нет разговора с президентом Шри-Ланки

Песков: в графике Путина нет разговора с президентом Шри-Ланки Готабайей Раджапакса

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В графике президента РФ Владимира Путина нет разговора с президентом Шри-Ланки Готабайей Раджапакса, если предложение поступит – оно будет рассмотрено, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее источник, близкий к администрации ланкийского президента, сообщил изданию Daily Mirror, что президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса направил российскому лидеру Владимиру Путину письмо с просьбой о сотрудничестве в закупках нефти.
"Нет, никакого телефонного разговора в настоящий момент в графике Путина нет с руководителем Шри-Ланки, поэтому когда и если такое обращение поступит по дипломатическим каналам, оно будет рассмотрено", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планируется ли на днях телефонный разговор двух президентов.
Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. В середине апреля власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ. Внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.
Экономический кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с отключениями электроэнергии из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.
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Владимир ПутинЦены на нефтьГотабая РаджапаксаШри-ЛанкаМВФ
 
 
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