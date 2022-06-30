https://ria.ru/20220630/grafik-1799272503.html

Песков заявил, что в графике Путина нет разговора с президентом Шри-Ланки

Песков заявил, что в графике Путина нет разговора с президентом Шри-Ланки - РИА Новости, 30.06.2022

Песков заявил, что в графике Путина нет разговора с президентом Шри-Ланки

В графике президента РФ Владимира Путина нет разговора с президентом Шри-Ланки Готабайей Раджапакса, если предложение поступит – оно будет рассмотрено, заявил... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T14:33

2022-06-30T14:33

2022-06-30T14:38

владимир путин

цены на нефть

готабая раджапакса

шри-ланка

мвф

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В графике президента РФ Владимира Путина нет разговора с президентом Шри-Ланки Готабайей Раджапакса, если предложение поступит – оно будет рассмотрено, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее источник, близкий к администрации ланкийского президента, сообщил изданию Daily Mirror, что президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса направил российскому лидеру Владимиру Путину письмо с просьбой о сотрудничестве в закупках нефти.Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. В середине апреля власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ. Внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.Экономический кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с отключениями электроэнергии из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.

https://ria.ru/20220630/dzhonson-1799272636.html

шри-ланка

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Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

владимир путин, цены на нефть, готабая раджапакса, шри-ланка, мвф