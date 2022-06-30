21:36 30.06.2022 (обновлено: 21:38 30.06.2022)
В Минэнерго Австрии заявили о напряженной ситуации с газом
Министр энергетики Австрии Гевесслер заявила о напряженной ситуации с газом в стране
Вид на Вену с Дунайской телебашни. Архивное фото
ВЕНА, 30 июн - РИА Новости. Австрия находится в крайне напряженной ситуации в вопросе запасов газа, должна делать все для наилучшей готовности к зиме, заявила министр энергетики республики Леоноре Гевесслер.
"Мы знаем одно: мы находимся в крайне напряженной ситуации. И мы знаем еще одно - на Владимира Путина больше нельзя положиться, он больше не надежный партнер. Поэтому мы должны делать все, чтобы наилучшим образом подготовиться к зиме", - сказала Гевесслер в эфире телеканала Puls 24, отвечая на вопрос, чего ожидать зимой в текущей ситуации.
По словам министра, страна намерена к зиме заполнить газохранилища на 80%, сейчас они заполнены на 44,7%.
"Центральный буфер безопасности на зиму - это наши хранилища. В Австрии большие хранилища, и это хорошо, но мы должны их заполнить. В федеральном правительстве мы поставили цель до зимы заполнить их на 80%, в данный момент они заполнены на 44,7%", - сказала Гевесслер в эфире телеканала Puls 24.
"В этом конфликте Россия использует энергопоставки в качестве оружия". Поэтому Австрия планирует, во-первых, запастись как можно большим количеством газа, во-вторых, прийти к максимальной диверсификации, в-третьих, стать независимой. "Мы должны как можно больше энергии производить сами", - отметила министр.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.