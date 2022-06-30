https://ria.ru/20220630/gaz-1799426817.html

В Минэнерго Австрии заявили о напряженной ситуации с газом

В Минэнерго Австрии заявили о напряженной ситуации с газом - РИА Новости, 30.06.2022

В Минэнерго Австрии заявили о напряженной ситуации с газом

Австрия находится в крайне напряженной ситуации в вопросе запасов газа, должна делать все для наилучшей готовности к зиме, заявила министр энергетики республики РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T21:36

2022-06-30T21:36

2022-06-30T21:38

экономика

цены на нефть

владимир путин

россия

австрия

украина

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ВЕНА, 30 июн - РИА Новости. Австрия находится в крайне напряженной ситуации в вопросе запасов газа, должна делать все для наилучшей готовности к зиме, заявила министр энергетики республики Леоноре Гевесслер.По словам министра, страна намерена к зиме заполнить газохранилища на 80%, сейчас они заполнены на 44,7%."Центральный буфер безопасности на зиму - это наши хранилища. В Австрии большие хранилища, и это хорошо, но мы должны их заполнить. В федеральном правительстве мы поставили цель до зимы заполнить их на 80%, в данный момент они заполнены на 44,7%", - сказала Гевесслер в эфире телеканала Puls 24."В этом конфликте Россия использует энергопоставки в качестве оружия". Поэтому Австрия планирует, во-первых, запастись как можно большим количеством газа, во-вторых, прийти к максимальной диверсификации, в-третьих, стать независимой. "Мы должны как можно больше энергии производить сами", - отметила министр.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220617/gaz-1796154345.html

россия

австрия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, австрия, украина