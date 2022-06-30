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Алжирская Sonatrach хочет повысить цены на газ для Европы, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.06.2022
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Алжирская Sonatrach хочет повысить цены на газ для Европы, сообщили СМИ
Алжирская Sonatrach хочет повысить цены на газ для Европы, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.06.2022
Алжирская Sonatrach хочет повысить цены на газ для Европы, сообщили СМИ
Алжирская государственная нефтегазовая компания Sonatrach обдумывает новые варианты для повышения цен на газ для покупателей из Европы, сообщает агентство... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T14:01
2022-06-30T14:01
европа
алжир (республика)
в мире
природный газ
цены
африка
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Алжирская государственная нефтегазовая компания Sonatrach обдумывает новые варианты для повышения цен на газ для покупателей из Европы, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники."Алжирская государственная нефтегазодобывающая компания Sonatrach ведет переговоры о том, как получить выгоду от значительного роста мировых цен на газ в своих долгосрочных контрактах с европейскими покупателями", - сказали Рейтеру источники.По словам источников, Sonatrach рассматривает несколько вариантов, включая частичную привязку к спотовым ценам на газ в контрактах, которые исторически были привязаны к цене на нефть марки Brent. Компания пытается пересмотреть цены с компаниями, получающими газ по подводному трубопроводу Medgaz, включая Naturgy, Cepsa и Endesa в Испании, Engie во Франции и Galp в Португалии.В начале марта газовые котировки на бирже в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%). Сейчас котировки держатся в районе 1500 долларов за тысячу кубометров, что тоже в разы выше среднеисторической цены.Эксперты ожидают, что благодаря ралли на рынке всех энергоносителей к концу года доходы Алжира от их продажи вырастут до 50 миллиардов долларов по сравнению с 35,4 миллиарда в 2021 году. Но если бы цены на газ из страны зависели от биржевых котировок на него в Европе, очевидно, эта цифра была бы значительно больше.Нефтяная госкомпания Алжира Sonatrach занимается добычей, переработкой, транспортировкой и продажей углеводородов и является крупнейшей не только в Алжире, но и во всей Африке.
https://ria.ru/20220629/gaz-1798978057.html
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европа, алжир (республика), в мире, природный газ, цены, африка
14:01 30.06.2022
 
Алжирская Sonatrach хочет повысить цены на газ для Европы, сообщили СМИ

Reuters: алжирская Sonatrach обдумывает варианты для повышения цен на газ для Европы

© AP Photo / Aflred de MontesquiouГазовый завод в Алжире
Газовый завод в Алжире - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© AP Photo / Aflred de Montesquiou
Газовый завод в Алжире. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Алжирская государственная нефтегазовая компания Sonatrach обдумывает новые варианты для повышения цен на газ для покупателей из Европы, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Алжирская государственная нефтегазодобывающая компания Sonatrach ведет переговоры о том, как получить выгоду от значительного роста мировых цен на газ в своих долгосрочных контрактах с европейскими покупателями", - сказали Рейтеру источники.
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По словам источников, Sonatrach рассматривает несколько вариантов, включая частичную привязку к спотовым ценам на газ в контрактах, которые исторически были привязаны к цене на нефть марки Brent. Компания пытается пересмотреть цены с компаниями, получающими газ по подводному трубопроводу Medgaz, включая Naturgy, Cepsa и Endesa в Испании, Engie во Франции и Galp в Португалии.
В начале марта газовые котировки на бирже в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%). Сейчас котировки держатся в районе 1500 долларов за тысячу кубометров, что тоже в разы выше среднеисторической цены.
Эксперты ожидают, что благодаря ралли на рынке всех энергоносителей к концу года доходы Алжира от их продажи вырастут до 50 миллиардов долларов по сравнению с 35,4 миллиарда в 2021 году. Но если бы цены на газ из страны зависели от биржевых котировок на него в Европе, очевидно, эта цифра была бы значительно больше.
Нефтяная госкомпания Алжира Sonatrach занимается добычей, переработкой, транспортировкой и продажей углеводородов и является крупнейшей не только в Алжире, но и во всей Африке.
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ЕвропаАлжир (республика)В миреПриродный газЦеныАфрика
 
 
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