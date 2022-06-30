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На Кубе выписали всех пострадавших из-за взрыва газа в отеле в Гаване - РИА Новости, 30.06.2022
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Туризм
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На Кубе выписали всех пострадавших из-за взрыва газа в отеле в Гаване
На Кубе выписали всех пострадавших из-за взрыва газа в отеле в Гаване - РИА Новости, 30.06.2022
На Кубе выписали всех пострадавших из-за взрыва газа в отеле в Гаване
Медики выписали всех пострадавших в результате случившегося 6 мая крупного взрыва газа в отеле Saratoga в Гаване, сообщает министерство здравоохранения Кубы. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T13:15
2022-06-30T13:15
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Медики выписали всех пострадавших в результате случившегося 6 мая крупного взрыва газа в отеле Saratoga в Гаване, сообщает министерство здравоохранения Кубы.В итоге количество погибших после катастрофы выросло до 47 человек. Помимо граждан Кубы жертвой взрыва стала женщина из Испании."На данный момент число пострадавших составляет 99 человек, 52 пациента были выписаны, 47 скончались", — говорится в сообщении на странице министерства в Twitter.Взрыв газа в гаванской гостинице Saratoga утром 6 мая разрушил фасад здания до пятого этажа, пострадали 17 соседних строений, включая школу. Власти назвали произошедшее несчастным случаем.
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гавана, куба, туризм, новости - туризм, туристы
13:15 30.06.2022
 
На Кубе выписали всех пострадавших из-за взрыва газа в отеле в Гаване

На Кубе выписали всех пострадавших после взрыва газа в отеле Saratoga в центре Гаваны

© AP Photo / Ramon EspinosaНа месте взрыва в гаванском отеле Saratoga, Куба
На месте взрыва в гаванском отеле Saratoga, Куба - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© AP Photo / Ramon Espinosa
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Медики выписали всех пострадавших в результате случившегося 6 мая крупного взрыва газа в отеле Saratoga в Гаване, сообщает министерство здравоохранения Кубы.
В итоге количество погибших после катастрофы выросло до 47 человек. Помимо граждан Кубы жертвой взрыва стала женщина из Испании.
"На данный момент число пострадавших составляет 99 человек, 52 пациента были выписаны, 47 скончались", — говорится в сообщении на странице министерства в Twitter.
Взрыв газа в гаванской гостинице Saratoga утром 6 мая разрушил фасад здания до пятого этажа, пострадали 17 соседних строений, включая школу. Власти назвали произошедшее несчастным случаем.
Взрыв в отеле Гаваны. Видео с места ЧП
6 мая, 18:52Туризм
В центре Гаваны в отеле прогремел мощный взрыв
 
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