https://ria.ru/20220630/gavana-1799196642.html

На Кубе выписали всех пострадавших из-за взрыва газа в отеле в Гаване

На Кубе выписали всех пострадавших из-за взрыва газа в отеле в Гаване - РИА Новости, 30.06.2022

На Кубе выписали всех пострадавших из-за взрыва газа в отеле в Гаване

Медики выписали всех пострадавших в результате случившегося 6 мая крупного взрыва газа в отеле Saratoga в Гаване, сообщает министерство здравоохранения Кубы. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T13:15

2022-06-30T13:15

2022-06-30T13:15

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Медики выписали всех пострадавших в результате случившегося 6 мая крупного взрыва газа в отеле Saratoga в Гаване, сообщает министерство здравоохранения Кубы.В итоге количество погибших после катастрофы выросло до 47 человек. Помимо граждан Кубы жертвой взрыва стала женщина из Испании."На данный момент число пострадавших составляет 99 человек, 52 пациента были выписаны, 47 скончались", — говорится в сообщении на странице министерства в Twitter.Взрыв газа в гаванской гостинице Saratoga утром 6 мая разрушил фасад здания до пятого этажа, пострадали 17 соседних строений, включая школу. Власти назвали произошедшее несчастным случаем.

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Лана Баева

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