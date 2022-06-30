17:40 30.06.2022 (обновлено: 17:50 30.06.2022)
В Кремле ответили на вопрос о формате участия Путина в саммите G20
Песков заявил, что Путин может поехать сам на саммит G20 или делегировать кого-то
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин может сам поехать на саммит группы двадцати в Индонезию, а может делегировать кого-то, в любом случае, время на принятие решения ещё есть - оно будет полностью соответствовать интересам России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президент может поехать сам, может кого-то делегировать. Время ещё есть. Россия участвует в работе двадцатки, примем то решение, которое наилучшим образом соответствует нашим интересам", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что участие России в саммите может быть в любом формате, и сообщил, что приглашение к участию было получено на имя президента РФ.
США и ряд союзных с ними стран пытались оказать давление на Индонезию, которая в этом году председательствует в G20, с целью не допустить участия России в саммите "двадцатки", который пройдет на индонезийском острове Бали в ноябре, из-за Украины. Однако власти Индонезии заявили в ответ, что приглашение России направлено и не может быть отозвано, саммит G20 рассматривает экономические вопросы, и политика не может влиять на его повестку дня. В то же время индонезийское правительство по предложению США и их союзников пригласило на саммит Украину.