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В Кремле ответили на вопрос о формате участия Путина в саммите G20 - РИА Новости, 30.06.2022
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В Кремле ответили на вопрос о формате участия Путина в саммите G20
В Кремле ответили на вопрос о формате участия Путина в саммите G20 - РИА Новости, 30.06.2022
В Кремле ответили на вопрос о формате участия Путина в саммите G20
Президент РФ Владимир Путин может сам поехать на саммит группы двадцати в Индонезию, а может делегировать кого-то, в любом случае, время на принятие решения ещё РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T17:40
2022-06-30T17:50
экономика
владимир путин
дмитрий песков
саммит g20
большая двадцатка
индонезия
россия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин может сам поехать на саммит группы двадцати в Индонезию, а может делегировать кого-то, в любом случае, время на принятие решения ещё есть - оно будет полностью соответствовать интересам России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Он добавил, что участие России в саммите может быть в любом формате, и сообщил, что приглашение к участию было получено на имя президента РФ.США и ряд союзных с ними стран пытались оказать давление на Индонезию, которая в этом году председательствует в G20, с целью не допустить участия России в саммите "двадцатки", который пройдет на индонезийском острове Бали в ноябре, из-за Украины. Однако власти Индонезии заявили в ответ, что приглашение России направлено и не может быть отозвано, саммит G20 рассматривает экономические вопросы, и политика не может влиять на его повестку дня. В то же время индонезийское правительство по предложению США и их союзников пригласило на саммит Украину.
https://ria.ru/20220628/putin-1798762138.html
индонезия
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экономика, владимир путин, дмитрий песков, саммит g20, большая двадцатка, индонезия, россия
17:40 30.06.2022 (обновлено: 17:50 30.06.2022)
 
В Кремле ответили на вопрос о формате участия Путина в саммите G20

Песков заявил, что Путин может поехать сам на саммит G20 или делегировать кого-то

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин может сам поехать на саммит группы двадцати в Индонезию, а может делегировать кого-то, в любом случае, время на принятие решения ещё есть - оно будет полностью соответствовать интересам России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президент может поехать сам, может кого-то делегировать. Время ещё есть. Россия участвует в работе двадцатки, примем то решение, которое наилучшим образом соответствует нашим интересам", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что участие России в саммите может быть в любом формате, и сообщил, что приглашение к участию было получено на имя президента РФ.
США и ряд союзных с ними стран пытались оказать давление на Индонезию, которая в этом году председательствует в G20, с целью не допустить участия России в саммите "двадцатки", который пройдет на индонезийском острове Бали в ноябре, из-за Украины. Однако власти Индонезии заявили в ответ, что приглашение России направлено и не может быть отозвано, саммит G20 рассматривает экономические вопросы, и политика не может влиять на его повестку дня. В то же время индонезийское правительство по предложению США и их союзников пригласило на саммит Украину.
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ЭкономикаВладимир ПутинДмитрий ПесковСаммит G20Большая двадцаткаИндонезияРоссия
 
 
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