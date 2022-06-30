https://ria.ru/20220630/g20-1799358119.html

В Кремле ответили на вопрос о формате участия Путина в саммите G20

В Кремле ответили на вопрос о формате участия Путина в саммите G20 - РИА Новости, 30.06.2022

В Кремле ответили на вопрос о формате участия Путина в саммите G20

Президент РФ Владимир Путин может сам поехать на саммит группы двадцати в Индонезию, а может делегировать кого-то, в любом случае, время на принятие решения ещё РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T17:40

2022-06-30T17:40

2022-06-30T17:50

экономика

владимир путин

дмитрий песков

саммит g20

большая двадцатка

индонезия

россия

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин может сам поехать на саммит группы двадцати в Индонезию, а может делегировать кого-то, в любом случае, время на принятие решения ещё есть - оно будет полностью соответствовать интересам России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Он добавил, что участие России в саммите может быть в любом формате, и сообщил, что приглашение к участию было получено на имя президента РФ.США и ряд союзных с ними стран пытались оказать давление на Индонезию, которая в этом году председательствует в G20, с целью не допустить участия России в саммите "двадцатки", который пройдет на индонезийском острове Бали в ноябре, из-за Украины. Однако власти Индонезии заявили в ответ, что приглашение России направлено и не может быть отозвано, саммит G20 рассматривает экономические вопросы, и политика не может влиять на его повестку дня. В то же время индонезийское правительство по предложению США и их союзников пригласило на саммит Украину.

https://ria.ru/20220628/putin-1798762138.html

индонезия

россия

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Ольга Фомченкова

экономика, владимир путин, дмитрий песков, саммит g20, большая двадцатка, индонезия, россия