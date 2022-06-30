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В Кремле анализируют вопрос об участии в саммите G20
В Кремле анализируют вопрос об участии в саммите G20 - РИА Новости, 30.06.2022
В Кремле анализируют вопрос об участии в саммите G20
Вопрос участия России в G20 анализируется, решение будет принято в должное время, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T14:42
2022-06-30T14:42
2022-06-30T14:59
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Вопрос участия России в G20 анализируется, решение будет принято в должное время, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Комментируя призывы премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона "бойкотировать саммит G20" и высказывание, что он будет "изумлен, если (президент РФ Владимир) Путин приедет лично", Песков отметил, что такие заявления не повлияют на решение Кремля.Ранее США и ряд союзных с ними стран пытались оказать давление на Индонезию, которая в этом году председательствует в G20, с целью не допустить участия России в саммите "двадцатки", который пройдет на индонезийском острове Бали в ноябре, из-за Украины. Однако власти Индонезии заявили в ответ, что приглашение России направлено и не может быть отозвано, саммит G20 рассматривает экономические вопросы, и политика не может влиять на его повестку дня. В то же время индонезийское правительство по предложению США и их союзников пригласило на саммит Украину.
https://ria.ru/20220629/mid-1798960877.html
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цены на нефть, в мире, россия, сша, индонезия, большая двадцатка
14:42 30.06.2022 (обновлено: 14:59 30.06.2022)
В Кремле анализируют вопрос об участии в саммите G20
Песков: решение по участию России в саммите "двадцатки" примут в ближайшее время