https://ria.ru/20220630/frg-1799236221.html
Немцев шокировала зарплата Шольца в 30 тысяч евро
Немцев шокировала зарплата Шольца в 30 тысяч евро - РИА Новости, 30.06.2022
Немцев шокировала зарплата Шольца в 30 тысяч евро
Читатели немецкой Bild обрушились с критикой на власти из-за статьи с данными о заработной плате немецких политиков. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T12:50
2022-06-30T12:50
2022-06-30T13:06
олаф шольц
роберт хабек
анналена бербок
москва
украина
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Читатели немецкой Bild обрушились с критикой на власти из-за статьи с данными о заработной плате немецких политиков.По информации газеты, больше всего получает канцлер ФРГ Олаф Шольц — более 30 тысяч евро, вторую строчку разделили вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек, министр иностранных дел Анналена Бербок и министр финансов Кристиан Линднер с 25 тысячами евро, за ними следует министр обороны Кристин Ламбрехт, которая "довольствуется всего лишь" 20 тысячами евро из-за отсутствия места в парламенте."Чистая наглость! Они — вредители, которые обогащаются и не выполняют своих обязанностей. Шольц умеет жульничать", — написал W_Munny001."Мы видим ваши приоритеты: призываете людей меньше мыться в душе, выключаете отопление зимой, увеличиваете взносы на медицинское страхование и т.д. Но при этом умудряетесь набивать свои карманы. Закрываете гражданам рот единовременными платежами, в то время как ваш доход неуклонно растет", — заметила Elmis Sis"Они становятся все более и более наглыми и постоянно лгут, в то время как у людей здесь остается все меньше и меньше средств к существованию, бедность растет. Это просто мерзко", — констатировал RianKeyy"За это его (Шольца — Прим. Ред.) нужно привлечь к ответственности! Вот так разворовывают бюджет", — подчеркнул один из пользователей."И это во времена, когда хороший канцлер должен подавать пример. Не давайте ничего пенсионерам, а сами набивайте карманы", — заключили читатели.После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок инфляции, в частности, на топливо и продовольствие.
https://ria.ru/20220629/sholts-1798890706.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олаф шольц, роберт хабек, анналена бербок, москва, украина, в мире, санкции в отношении россии
12:50 30.06.2022 (обновлено: 13:06 30.06.2022)
Немцев шокировала зарплата Шольца в 30 тысяч евро
Читатели немецкой Bild возмутились зарплатой канцлера ФРГ Олафа Шольца
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости.
Читатели немецкой Bild обрушились с критикой на власти из-за статьи
с данными о заработной плате немецких политиков.
По информации газеты, больше всего получает канцлер ФРГ Олаф Шольц
— более 30 тысяч евро, вторую строчку разделили вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек
, министр иностранных дел Анналена Бербок
и министр финансов Кристиан Линднер
с 25 тысячами евро, за ними следует министр обороны Кристин Ламбрехт
, которая "довольствуется всего лишь" 20 тысячами евро из-за отсутствия места в парламенте.
"Чистая наглость! Они — вредители, которые обогащаются и не выполняют своих обязанностей. Шольц умеет жульничать", — написал W_Munny001.
"Мы видим ваши приоритеты: призываете людей меньше мыться в душе, выключаете отопление зимой, увеличиваете взносы на медицинское страхование и т.д. Но при этом умудряетесь набивать свои карманы. Закрываете гражданам рот единовременными платежами, в то время как ваш доход неуклонно растет", — заметила Elmis Sis
"Они становятся все более и более наглыми и постоянно лгут, в то время как у людей здесь остается все меньше и меньше средств к существованию, бедность растет. Это просто мерзко", — констатировал RianKeyy
"Хорошая плата за разрушение страны", — отметил mountainhigh
"За это его (Шольца — Прим. Ред.) нужно привлечь к ответственности! Вот так разворовывают бюджет", — подчеркнул один из пользователей.
"И это во времена, когда хороший канцлер должен подавать пример. Не давайте ничего пенсионерам, а сами набивайте карманы", — заключили читатели.
После начала российской военной операции на Украине
Запад усилил санкционное давление на Москву
. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. При этом в Европе
и США
эти шаги спровоцировали рекордный скачок инфляции, в частности, на топливо и продовольствие.