https://ria.ru/20220630/frg-1799236221.html

Немцев шокировала зарплата Шольца в 30 тысяч евро

Немцев шокировала зарплата Шольца в 30 тысяч евро - РИА Новости, 30.06.2022

Немцев шокировала зарплата Шольца в 30 тысяч евро

Читатели немецкой Bild обрушились с критикой на власти из-за статьи с данными о заработной плате немецких политиков. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T12:50

2022-06-30T12:50

2022-06-30T13:06

олаф шольц

роберт хабек

анналена бербок

москва

украина

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Читатели немецкой Bild обрушились с критикой на власти из-за статьи с данными о заработной плате немецких политиков.По информации газеты, больше всего получает канцлер ФРГ Олаф Шольц — более 30 тысяч евро, вторую строчку разделили вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек, министр иностранных дел Анналена Бербок и министр финансов Кристиан Линднер с 25 тысячами евро, за ними следует министр обороны Кристин Ламбрехт, которая "довольствуется всего лишь" 20 тысячами евро из-за отсутствия места в парламенте."Чистая наглость! Они — вредители, которые обогащаются и не выполняют своих обязанностей. Шольц умеет жульничать", — написал W_Munny001."Мы видим ваши приоритеты: призываете людей меньше мыться в душе, выключаете отопление зимой, увеличиваете взносы на медицинское страхование и т.д. Но при этом умудряетесь набивать свои карманы. Закрываете гражданам рот единовременными платежами, в то время как ваш доход неуклонно растет", — заметила Elmis Sis"Они становятся все более и более наглыми и постоянно лгут, в то время как у людей здесь остается все меньше и меньше средств к существованию, бедность растет. Это просто мерзко", — констатировал RianKeyy"За это его (Шольца — Прим. Ред.) нужно привлечь к ответственности! Вот так разворовывают бюджет", — подчеркнул один из пользователей."И это во времена, когда хороший канцлер должен подавать пример. Не давайте ничего пенсионерам, а сами набивайте карманы", — заключили читатели.После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок инфляции, в частности, на топливо и продовольствие.

https://ria.ru/20220629/sholts-1798890706.html

https://ria.ru/20220622/polsha-1797191729.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

олаф шольц, роберт хабек, анналена бербок, москва, украина, в мире, санкции в отношении россии