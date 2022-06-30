https://ria.ru/20220630/forum-1799438542.html

На Форуме регионов планируется подписать около 66 договоров - замглавы СФ

На Форуме регионов планируется подписать около 66 договоров - замглавы СФ - РИА Новости, 30.06.2022

На Форуме регионов планируется подписать около 66 договоров - замглавы СФ

На IX Форуме регионов Белоруссии и России планируется подписать порядка 66 соглашений, заявил журналистам по итогам заседания межпарламентской комиссии... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T23:27

2022-06-30T23:27

2022-06-30T23:27

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

юрий воробьев

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ГРОДНО, 30 июн - РИА Новости. На IX Форуме регионов Белоруссии и России планируется подписать порядка 66 соглашений, заявил журналистам по итогам заседания межпарламентской комиссии заместитель председателя Совета Федерации России Юрий Воробьев.По его словам, следующий год в рамках межпарламентской комиссии планируется посвятить контролю за ходом реализации соглашений."Мы наверняка побываем в конкретных краях, областях, республиках с тем, чтобы увидеть, как это реализуется. Постараемся оценить результаты того большого количества договоров, которые подписываются. А их каждый год все больше и больше", - сказал Воробьев.Он также отметил, что между регионами, которые заключили договоры ранее, рост товарооборота, как следует из докладов на комиссии, достиг 25-40%.

https://ria.ru/20220630/protsessy-1799240854.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, белоруссия, юрий воробьев