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На Форуме регионов планируется подписать около 66 договоров - замглавы СФ - РИА Новости, 30.06.2022
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На Форуме регионов планируется подписать около 66 договоров - замглавы СФ
На Форуме регионов планируется подписать около 66 договоров - замглавы СФ - РИА Новости, 30.06.2022
На Форуме регионов планируется подписать около 66 договоров - замглавы СФ
На IX Форуме регионов Белоруссии и России планируется подписать порядка 66 соглашений, заявил журналистам по итогам заседания межпарламентской комиссии... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T23:27
2022-06-30T23:27
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
юрий воробьев
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ГРОДНО, 30 июн - РИА Новости. На IX Форуме регионов Белоруссии и России планируется подписать порядка 66 соглашений, заявил журналистам по итогам заседания межпарламентской комиссии заместитель председателя Совета Федерации России Юрий Воробьев.По его словам, следующий год в рамках межпарламентской комиссии планируется посвятить контролю за ходом реализации соглашений."Мы наверняка побываем в конкретных краях, областях, республиках с тем, чтобы увидеть, как это реализуется. Постараемся оценить результаты того большого количества договоров, которые подписываются. А их каждый год все больше и больше", - сказал Воробьев.Он также отметил, что между регионами, которые заключили договоры ранее, рост товарооборота, как следует из докладов на комиссии, достиг 25-40%.
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россия, белоруссия, юрий воробьев
23:27 30.06.2022
 
На Форуме регионов планируется подписать около 66 договоров - замглавы СФ

На Форуме регионов планируется подписать около 66 договоров - замглавы СФ

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на IV Форуме регионов России и Беларуси в центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на IV Форуме регионов России и Беларуси в центральном выставочном комплексе Экспоцентр в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на IV Форуме регионов России и Беларуси в центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" в Москве. Архивное фото
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ГРОДНО, 30 июн - РИА Новости. На IX Форуме регионов Белоруссии и России планируется подписать порядка 66 соглашений, заявил журналистам по итогам заседания межпарламентской комиссии заместитель председателя Совета Федерации России Юрий Воробьев.
"В этом году планируется подписать различные соглашения, около 66, то есть это много очень, конечно. Мы очень беспокоимся, чтобы итоги работы в рамках этих соглашений были на поверхности, чтобы мы знали о них", - сказал Воробьев.
По его словам, следующий год в рамках межпарламентской комиссии планируется посвятить контролю за ходом реализации соглашений.
"Мы наверняка побываем в конкретных краях, областях, республиках с тем, чтобы увидеть, как это реализуется. Постараемся оценить результаты того большого количества договоров, которые подписываются. А их каждый год все больше и больше", - сказал Воробьев.
Он также отметил, что между регионами, которые заключили договоры ранее, рост товарооборота, как следует из докладов на комиссии, достиг 25-40%.
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