https://ria.ru/20220630/festival-1799309992.html

На фестиваль "Тербунский рубеж" ожидают приезда 10 тысяч гостей

На фестиваль "Тербунский рубеж" ожидают приезда 10 тысяч гостей - РИА Новости, 30.06.2022

На фестиваль "Тербунский рубеж" ожидают приезда 10 тысяч гостей

Организаторы фестиваля "Тербунский рубеж. Жаркое лето 1942 года", который пройдет в селе Озерки в воскресенье, 3 июля, в седьмой раз ожидают приезда десяти... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T16:11

2022-06-30T16:11

2022-06-30T16:11

липецкая область

россия

белоруссия

прохоровка

липецкая область

игорь артамонов

великая отечественная война (1941-1945)

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ЛИПЕЦК, 30 июн – РИА Новости. Организаторы фестиваля "Тербунский рубеж. Жаркое лето 1942 года", который пройдет в селе Озерки в воскресенье, 3 июля, в седьмой раз ожидают приезда десяти тысяч гостей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он отметил, что в масштабном мероприятии примут участие представители сорока клубов реконструкции из 12 регионов России и Белоруссии. Они привезут с собой десять единиц боевых орудий и другую технику времен Великой Отечественной войны, а также восстановят в деталях быт бойцов и военных госпиталей.Он уточнил, что действия фестиваля развернутся в районе Мемориального комплекса "Тербунский рубеж", открытого на месте, где в начале июля 1942 года состоялось крупное танковое сражение, именуемое военными историками малой Прохоровкой.

https://ria.ru/20211109/kniga-1758171592.html

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прохоровка

липецкая область

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Алёна Пава

россия, белоруссия, прохоровка, липецкая область, игорь артамонов, великая отечественная война (1941-1945)