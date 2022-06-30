На фестиваль "Тербунский рубеж" ожидают приезда 10 тысяч гостей
© Фото : Правительство Липецкой областиФестиваль военно-исторической реконструкции "Тербунский рубеж. Жаркое лето 1942 года" в Липецкой области
Фестиваль военно-исторической реконструкции "Тербунский рубеж. Жаркое лето 1942 года" в Липецкой области
ЛИПЕЦК, 30 июн – РИА Новости. Организаторы фестиваля "Тербунский рубеж. Жаркое лето 1942 года", который пройдет в селе Озерки в воскресенье, 3 июля, в седьмой раз ожидают приезда десяти тысяч гостей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он отметил, что в масштабном мероприятии примут участие представители сорока клубов реконструкции из 12 регионов России и Белоруссии. Они привезут с собой десять единиц боевых орудий и другую технику времен Великой Отечественной войны, а также восстановят в деталях быт бойцов и военных госпиталей.
"Нет такой семьи, которую не коснулась бы война. Память, живущая в наших сердцах, – это наша благодарность людям, вставшим на пути захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Мы в неоплатном долгу перед ними. Грядущие поколения должны знать, какой ценой досталась Победа", – отметил Артамонов.
Он уточнил, что действия фестиваля развернутся в районе Мемориального комплекса "Тербунский рубеж", открытого на месте, где в начале июля 1942 года состоялось крупное танковое сражение, именуемое военными историками малой Прохоровкой.
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