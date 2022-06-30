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Медведев назвал присвоение Украине статуса кандидата в ЕС опереточным - РИА Новости, 30.06.2022
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Медведев назвал присвоение Украине статуса кандидата в ЕС опереточным
Медведев назвал присвоение Украине статуса кандидата в ЕС опереточным - РИА Новости, 30.06.2022
Медведев назвал присвоение Украине статуса кандидата в ЕС опереточным
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о присвоение статуса кандидатов в ЕС Украине и Молдавии, назвал такие действия "опереточным" и заявил, что... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T13:51
2022-06-30T14:01
украина
молдавия
в мире
евросоюз
россия
совет безопасности рф
дмитрий медведев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о присвоение статуса кандидатов в ЕС Украине и Молдавии, назвал такие действия "опереточным" и заявил, что сами участники постановки не воспринимают их всерьез."Мне кажется, что это какие-то опереточные действия, которые сами участники этой постановки не воспринимают всерьез. Желание очень простое: каким-то образом зацепить Россию", - сказал Медведев на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.
https://ria.ru/20220306/evrointegratsiya-1776681578.html
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украина, молдавия, в мире, евросоюз, россия, совет безопасности рф, дмитрий медведев
13:51 30.06.2022 (обновлено: 14:01 30.06.2022)
 
Медведев назвал присвоение Украине статуса кандидата в ЕС опереточным

Медведев считает, что даже сама Украина не воспринимает статус кандидата в ЕС всерьез

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о присвоение статуса кандидатов в ЕС Украине и Молдавии, назвал такие действия "опереточным" и заявил, что сами участники постановки не воспринимают их всерьез.
"Мне кажется, что это какие-то опереточные действия, которые сами участники этой постановки не воспринимают всерьез. Желание очень простое: каким-то образом зацепить Россию", - сказал Медведев на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
6 марта, 08:00
Проскочить без очереди. Примет ли Евросоюз Украину, Молдавию и Грузию
 
УкраинаМолдавияВ миреЕвросоюзРоссияСовет Безопасности РФДмитрий Медведев
 
 
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