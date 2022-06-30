https://ria.ru/20220630/evrosoyuz-1799259981.html
Медведев назвал присвоение Украине статуса кандидата в ЕС опереточным
Медведев назвал присвоение Украине статуса кандидата в ЕС опереточным - РИА Новости, 30.06.2022
Медведев назвал присвоение Украине статуса кандидата в ЕС опереточным
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о присвоение статуса кандидатов в ЕС Украине и Молдавии, назвал такие действия "опереточным" и заявил, что... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T13:51
2022-06-30T13:51
2022-06-30T14:01
украина
молдавия
в мире
евросоюз
россия
совет безопасности рф
дмитрий медведев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о присвоение статуса кандидатов в ЕС Украине и Молдавии, назвал такие действия "опереточным" и заявил, что сами участники постановки не воспринимают их всерьез."Мне кажется, что это какие-то опереточные действия, которые сами участники этой постановки не воспринимают всерьез. Желание очень простое: каким-то образом зацепить Россию", - сказал Медведев на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.
https://ria.ru/20220306/evrointegratsiya-1776681578.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, молдавия, в мире, евросоюз, россия, совет безопасности рф, дмитрий медведев
13:51 30.06.2022 (обновлено: 14:01 30.06.2022)
Медведев назвал присвоение Украине статуса кандидата в ЕС опереточным
Медведев считает, что даже сама Украина не воспринимает статус кандидата в ЕС всерьез