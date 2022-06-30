https://ria.ru/20220630/evrosoyuz-1799259981.html

Медведев назвал присвоение Украине статуса кандидата в ЕС опереточным

Медведев назвал присвоение Украине статуса кандидата в ЕС опереточным - РИА Новости, 30.06.2022

Медведев назвал присвоение Украине статуса кандидата в ЕС опереточным

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о присвоение статуса кандидатов в ЕС Украине и Молдавии, назвал такие действия "опереточным" и заявил, что... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T13:51

2022-06-30T13:51

2022-06-30T14:01

украина

молдавия

в мире

евросоюз

россия

совет безопасности рф

дмитрий медведев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о присвоение статуса кандидатов в ЕС Украине и Молдавии, назвал такие действия "опереточным" и заявил, что сами участники постановки не воспринимают их всерьез."Мне кажется, что это какие-то опереточные действия, которые сами участники этой постановки не воспринимают всерьез. Желание очень простое: каким-то образом зацепить Россию", - сказал Медведев на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.

https://ria.ru/20220306/evrointegratsiya-1776681578.html

украина

молдавия

россия

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Кирилл Волков

украина, молдавия, в мире, евросоюз, россия, совет безопасности рф, дмитрий медведев