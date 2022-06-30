12:47 30.06.2022 (обновлено: 12:54 30.06.2022)
Россия покинула Совет Европы с облегчением, заявил Медведев
Медведев: Россия покинула "весьма странный институт" в лице Совета Европы с облегчением
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
С.- ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что РФ с облегчением покинула Совет Европы, и назвал его "весьма странным институтом".
Выступая на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума, он отметил, что наблюдается кризис доверия к отдельным наднациональным институтам, далеко выходящим за рамки собственной компетенции, причем не по собственной воле, а под прямым давлением отдельных государств. По его словам, сейчас становится очевидно, что некоторые надгосударственные органы не справляются с возложенными на них функциями, используются в политических интересах отдельных стран.
"Взять хотя бы Совет по правам человека ООН, который, очевидно, утратил свои первородные функции… Для нас этого органа больше не существует. Вопрос в том, что добились те, кто призывал к исключению России. Эта площадка для нас закрыта, а общение в других местах пока нереально. Что называется, получите", - сказал Медведев.
"Это же касается и Совета Европы. Мы с облегчением покинули этот весьма странный институт, куда по недомыслию вступили в детском возрасте развития современной российской государственности", - заявил он.
Медведев подчеркнул, что новой европейской площадки не появилось, а Россия остается крупнейшей европейской страной. "Где теперь обсуждать новую конфигурацию системы безопасности в Европе? Есть и другие примеры подобного нерационального отношения к международным организациям", - сказал он.