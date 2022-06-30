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Россия покинула Совет Европы с облегчением, заявил Медведев - РИА Новости, 30.06.2022
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Россия покинула Совет Европы с облегчением, заявил Медведев
Россия покинула Совет Европы с облегчением, заявил Медведев - РИА Новости, 30.06.2022
Россия покинула Совет Европы с облегчением, заявил Медведев
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что РФ с облегчением покинула Совет Европы, и назвал его "весьма странным институтом". РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T12:47
2022-06-30T12:54
россия
совет европы
европа
в мире
совет безопасности рф
дмитрий медведев
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что РФ с облегчением покинула Совет Европы, и назвал его "весьма странным институтом".Выступая на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума, он отметил, что наблюдается кризис доверия к отдельным наднациональным институтам, далеко выходящим за рамки собственной компетенции, причем не по собственной воле, а под прямым давлением отдельных государств. По его словам, сейчас становится очевидно, что некоторые надгосударственные органы не справляются с возложенными на них функциями, используются в политических интересах отдельных стран."Взять хотя бы Совет по правам человека ООН, который, очевидно, утратил свои первородные функции… Для нас этого органа больше не существует. Вопрос в том, что добились те, кто призывал к исключению России. Эта площадка для нас закрыта, а общение в других местах пока нереально. Что называется, получите", - сказал Медведев."Это же касается и Совета Европы. Мы с облегчением покинули этот весьма странный институт, куда по недомыслию вступили в детском возрасте развития современной российской государственности", - заявил он.Медведев подчеркнул, что новой европейской площадки не появилось, а Россия остается крупнейшей европейской страной. "Где теперь обсуждать новую конфигурацию системы безопасности в Европе? Есть и другие примеры подобного нерационального отношения к международным организациям", - сказал он.
https://ria.ru/20220622/obse-1797225200.html
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россия, совет европы, европа, в мире, совет безопасности рф, дмитрий медведев
12:47 30.06.2022 (обновлено: 12:54 30.06.2022)
 
Россия покинула Совет Европы с облегчением, заявил Медведев

Медведев: Россия покинула "весьма странный институт" в лице Совета Европы с облегчением

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что РФ с облегчением покинула Совет Европы, и назвал его "весьма странным институтом".
Выступая на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума, он отметил, что наблюдается кризис доверия к отдельным наднациональным институтам, далеко выходящим за рамки собственной компетенции, причем не по собственной воле, а под прямым давлением отдельных государств. По его словам, сейчас становится очевидно, что некоторые надгосударственные органы не справляются с возложенными на них функциями, используются в политических интересах отдельных стран.
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"Взять хотя бы Совет по правам человека ООН, который, очевидно, утратил свои первородные функции… Для нас этого органа больше не существует. Вопрос в том, что добились те, кто призывал к исключению России. Эта площадка для нас закрыта, а общение в других местах пока нереально. Что называется, получите", - сказал Медведев.
"Это же касается и Совета Европы. Мы с облегчением покинули этот весьма странный институт, куда по недомыслию вступили в детском возрасте развития современной российской государственности", - заявил он.
Медведев подчеркнул, что новой европейской площадки не появилось, а Россия остается крупнейшей европейской страной. "Где теперь обсуждать новую конфигурацию системы безопасности в Европе? Есть и другие примеры подобного нерационального отношения к международным организациям", - сказал он.
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