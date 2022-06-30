https://ria.ru/20220630/elektroseti-1799194847.html
Станцию БКЛ "Кленовый бульвар" подключили к электросетям
Станцию БКЛ "Кленовый бульвар" подключили к электросетям - РИА Новости, 30.06.2022
Станцию БКЛ "Кленовый бульвар" подключили к электросетям
Станцию Большой кольцевой линии "Кленовый бульвар" подключили к электросетям, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T11:00
2022-06-30T11:00
2022-06-30T11:00
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москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Станцию Большой кольцевой линии "Кленовый бульвар" подключили к электросетям, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."Подключили к электросетям новую станцию Большой кольцевой линии метро "Кленовый бульвар", - сказано в сообщении.Отмечается, что в рамках работ по технологическому присоединению станции была выполнена прокладка двух кабельных линий 20 киловольт общей протяженностью более трех километров. Максимальная присоединенная мощность составила почти 5 тысяч киловатт."Обеспечение надежного энергоснабжения новых станций столичного метрополитена - важная задача, которую грамотно выполняют сотрудники Комплекса городского хозяйства. При проведении работ используется новейшее оборудование, обязательно закладывается необходимый резерв, чтобы в случае неполадки не допустить даже кратковременного перерыва в электроснабжении одной из главных транспортных артерий города", - заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова проводятся в сообщении.
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москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы