https://ria.ru/20220630/eksperty-1799249602.html

Британия отправит в Боснию и Герцеговину экспертов для борьбы с Россией

Британия отправит в Боснию и Герцеговину экспертов для борьбы с Россией - РИА Новости, 30.06.2022

Британия отправит в Боснию и Герцеговину экспертов для борьбы с Россией

Великобритания объявила об отправке двух военных экспертов в Боснию и Герцеговину для противостояния России, говорится в заявлении премьер-министра... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T13:25

2022-06-30T13:25

2022-06-30T13:30

в мире

технологии

россия

великобритания

босния

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793012741_0:963:2049:2115_1920x0_80_0_0_d6b650d4d76ca1a328592171d8714b30.jpg

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Великобритания объявила об отправке двух военных экспертов в Боснию и Герцеговину для противостояния России, говорится в заявлении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, опубликованном на сайте британского правительства.Как отмечается в пресс-релизе, целью такого решения является обеспечение возможности противостоять якобы попыткам со стороны России и других вероятных противников подорвать интеграцию Боснии в Североатлантический альянс, а также стабильность и демократию в стране.Помимо этого, Великобритания выделит 750 тысяч фунтов стерлингов для создания центра по кибербезопасности в Сараевском университете, говорится в пресс-релизе.По заявлению Джонсона, это обеспечит лучшую защиту от кибератак.Ранее Великобритания объявила о выделении дополнительных 5 миллионов фунтов стерлингов в рамках помощи Грузии для защиты от кибератак якобы со стороны России.Власти РФ ранее неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами, а также вести диалог по кибербезопасности.

https://ria.ru/20220630/pomosch-1799142179.html

россия

великобритания

босния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, россия, великобритания, босния, нато