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Британия отправит в Боснию и Герцеговину экспертов для борьбы с Россией
Британия отправит в Боснию и Герцеговину экспертов для борьбы с Россией - РИА Новости, 30.06.2022
Британия отправит в Боснию и Герцеговину экспертов для борьбы с Россией
Великобритания объявила об отправке двух военных экспертов в Боснию и Герцеговину для противостояния России, говорится в заявлении премьер-министра... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T13:25
2022-06-30T13:25
2022-06-30T13:30
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Великобритания объявила об отправке двух военных экспертов в Боснию и Герцеговину для противостояния России, говорится в заявлении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, опубликованном на сайте британского правительства.Как отмечается в пресс-релизе, целью такого решения является обеспечение возможности противостоять якобы попыткам со стороны России и других вероятных противников подорвать интеграцию Боснии в Североатлантический альянс, а также стабильность и демократию в стране.Помимо этого, Великобритания выделит 750 тысяч фунтов стерлингов для создания центра по кибербезопасности в Сараевском университете, говорится в пресс-релизе.По заявлению Джонсона, это обеспечит лучшую защиту от кибератак.Ранее Великобритания объявила о выделении дополнительных 5 миллионов фунтов стерлингов в рамках помощи Грузии для защиты от кибератак якобы со стороны России.Власти РФ ранее неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами, а также вести диалог по кибербезопасности.
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в мире, технологии, россия, великобритания, босния, нато
13:25 30.06.2022 (обновлено: 13:30 30.06.2022)
Британия отправит в Боснию и Герцеговину экспертов для борьбы с Россией
Великобритания отправит в Боснию и Герцеговину двух военных экспертов для борьбы с Россией