https://ria.ru/20220630/egipet-1799281146.html

Египет закупит 815 тысяч тонн пшеницы, в том числе из России

Египет закупит 815 тысяч тонн пшеницы, в том числе из России - РИА Новости, 30.06.2022

Египет закупит 815 тысяч тонн пшеницы, в том числе из России

Египет закупит по итогам тендера 815 тысяч тонн пшеницы с поставкой в августе-октябре, в том числе 175 тысяч тонн из РФ, сообщило Египетское агентство по... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T14:59

2022-06-30T14:59

2022-06-30T15:07

экономика

цены на нефть

египет

россия

франция

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КАИР, 30 июн – РИА Новости. Египет закупит по итогам тендера 815 тысяч тонн пшеницы с поставкой в августе-октябре, в том числе 175 тысяч тонн из РФ, сообщило Египетское агентство по закупкам продовольствия (GASC)."По итогам тендера решено закупить 815 тысяч тонн пшеницы: 350 тысяч тонн из Франции, 240 тысяч тонн из Румынии, 175 тысяч тонн из России, 50 тысяч тонн из Болгарии", - цитирует газета Amwal al-Ghad заявление агентства.Поставки запланированы на период с августа по октябрь.Всемирный банк сообщил в среду о предоставлении Египту кредита на 500 миллионов долларов для улучшения продовольственной безопасности и закупки импортной пшеницы.Египет договорился о покупке у Индии 180 тысяч тонн пшеницы, заявил на прошлой неделе министр продовольственного обеспечения Египта Али аль-Мусейлехи, при этом ранее речь шла о контракте на поставку 500 тысяч тонн.Рост цен на ряд продовольственных товаров в Египте начался в марте вслед за мировым ростом цен из-за украинского кризиса, в связи с этим кабинет министров Египта издал указ, регулирующий цены не только на субсидируемый хлеб, как ранее, но и на несубсидируемый. Власти страны также на три месяца запретили экспорт всех видов пищевых масел, кукурузы, пшеницы, муки, бобов и ряда других продуктов. Россия является главным поставщиком пшеницы Египту, с Украины Каир также до начала конфликта импортировал значительное количество зерна.

https://ria.ru/20220610/pshenitsa-1794497588.html

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экономика, цены на нефть, египет, россия, франция, всемирный банк