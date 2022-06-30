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Рейсов из регионов России в Египет станет больше

Рейсов из регионов России в Египет станет больше - РИА Новости, 30.06.2022

Рейсов из регионов России в Египет станет больше

Авиакомпания iFly с 31 июля запускает полетную программу из столицы Башкирии в Хургаду, также появятся новые рейсы в Египет из Самары и Казани, сообщает АТОР. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T16:59

2022-06-30T16:59

2022-06-30T16:59

туризм

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости: Авиакомпания iFly с 31 июля запускает полетную программу из столицы Башкирии в Хургаду, также появятся новые рейсы в Египет из Самары и Казани, сообщает АТОР.Почти все места выкуплены TEZ Tour. Туроператор расширил полетную программу в Египет, добавив новые маршруты из трех городов России. На этих же рейсах, возможно, возьмет блоки мест и FUN&SUN. Ведется обсуждение этого вопроса, подробности объявят дополнительно."Авиакомпания IFly получила все необходимые разрешения – как от российских, так и от египетских авиавластей", – рассказали в TEZ Tour.Рейсы в Египет из Уфы будут выполняться раз в десять дней на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330-300, которые вмещают до 378 пассажиров.Перелеты по маршруту Самара – Хургада – Самара запланированы с 24 июля по четвергам и воскресеньям. Из Казани – по этим же дням с 28 июля.Стоимость туров в Египет на 10 ночей с проживанием в отеле категории четыре звезды на "все включено" из Самары начинается от 58 000 рублей на человека, из Уфы — от 60 750, из Казани – от 64 000 рублей.

https://ria.ru/20220625/oteli-1798039467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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